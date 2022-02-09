«Цифры катастрофические»: почему оклады 76% учителей ниже МРОТ

По данным Минпросвещения, в декабре 2021 года 76% учителей в России имели ставку заработной платы (оклад) ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Такие данные ведомство представило 9 февраля на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Как сообщили NEWS.ru в ведомстве, правительство готовит введение новой системы оплаты учительского труда, которая улучшит ситуацию. В независимом профсоюзе «Учитель» в свою очередь рассказали, как в некоторых российских субъектах педагогические оклады не превышают пяти тысяч рублей в месяц, а сотрудники школ порой вынуждены наращивать вдвое увеличивать нагрузку и ухудшать условия труда, чтобы с одной стороны закрыть нехватку кадров, а с другой — выжить с помощью доплат.

«Учителей начали нагружать»

В Министерстве просвещения пояснили, что сегодня «реальная структура зарплаты педагогов опирается на ставку и содержит помимо оклада широкий набор надбавок, стимулирующих, компенсационных и иных выплат». Также в пресс-службе ведомства NEWS.ru пояснили, что ниже МРОТ учителя не получают ни в одном регионе.

Сегодня средняя зарплата учителей в каждом регионе уже находится на уровне не ниже средней зарплаты по всем профессиям. Каждый регион достиг этого показателя и следит за ним. Но не менее важно, чтобы любой учитель чётко понимал, из чего формируется его доход и был уверен в размере его гарантированной части, — заявил NEWS.ru представитель Минпросвещения.

Как пояснила оргсекретарь профсоюза межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова, зарплата учителя «никогда не платится ниже МРОТ, потому что это запрещено законом». Она напомнила, что согласно майским указам президента заработная плата учителя в среднем по региону не должна быть ниже средней по экономике того же субъекта. Но, поскольку в стране имеются такие регионы с очень низкими средними зарплатами (это, прежде всего, Северный Кавказ и провинции центральной России), педагоги там в среднем получают по 23-25 тысяч в месяц без нарушений этих указов.

Структура учительских зарплат состоит из нескольких составляющих. В обнародованных в Совфеде 9 февраля документах Минпросвещения речь идёт про оклад или базовую ставку за 18 часов, то есть уроков в неделю. Нормативное время в 18 часов необходимое для нормальной работы учителя, было рассчитано ещё в советское время и, как подчеркивает собеседница NEWS.ru, никуда не делось из законодательства «именно с учётом того, что остальное время занимает подготовка к урокам, проверка тетрадей, работа с трудными детьми, классное руководство». Соответственно, если учитель ведёт не 18 часов, а более, оклад повышается. Но здесь возникает проблема дополнительной нагрузки и даже перегрузки.

Поскольку финансирование образования за последние годы не было существенно увеличено, то учителей начали нагружать всеми возможными дополнительными обязанностями. Например, был школьный библиотекарь, его увольняют, а его нагрузку распределяют, допустим, пополам и дают в качестве дополнительной подработки, то есть работы по совмещению учителям. Но функции библиотекаря они могут выполнять только после своих уроков. В нужной мере они не могут заниматься книжным фондом, потому что это не такая простая работа, но у них появляется какая-то небольшая надбавка к зарплате. Происходит именно рост нагрузки по образованию. Вместо 18 часов в неделю, сегодня нагрузка бывает и по 27 часов, и по 30, и, в некоторых случаях, по 40 люди набирают, то есть вдвое больше, чем предусмотрено. Ольга Мирясова оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель»

Помимо окладов в структуру зарплаты учителей входят компенсационные выплаты и стимулирующие, которые, по словам Ольги Мирясовой, различаются не только в разных регионах, но и даже меняются от школы к школе. Как правило суммы зарплат российских учителей, особенно в провинции, небольшие, но в итоге «существенно выше, чем оклад». В нескольких регионах действует сложная формула расчёта, где по факту вообще нет оклада.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В целом же, всё зависит от региональной специфики, и доля окладов в структуре зарплат бывает совершенно разной. Например, в Москве при заключении трудовых договоров базовую ставку предлагают на уровне 40 тысяч рублей, помимо них выплачиваются надбавки. Столичный Департамент образования рекомендовал платить зарплаты учителям не ниже 84 тысяч рублей. То есть в Москве, как поясняет Ольга Мирясова, доля оклада составляет около 50%, а где-то может быть «и 30%, и 20% и, даже 10%».

В 2020 году мы делали мониторинг окладов и получались цифры катастрофические, в некоторых регионах оклады были не то, что ниже МРОТ, они были в районе трёх-пяти тысяч рублей, — подчеркнула оргсекретарь профсоюза «Учитель».

По её словам, самые низкие показатели были зафиксированы в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Еврейской автономной области, Алтайском крае, Брянской, Ивановской, Вологодской областях, а также на Камчатке, в Краснодарском крае и Чувашии. В декабре 2021 года в профсоюзе «Учитель» вновь мониторили региональные положения об оплате труда, и пришли к выводу, что они почти не изменились. Это, как предполагает Мирясова, может быть связано с ожиданием разработки новой системы оплаты труда, которую в Минпросвещения «обещают сделать уже несколько лет».

Проблемы и перспективы

В пресс-службе Минпросвещения NEWS.ru заверили, что совместно с другими ведомствами разрабатывают «проект новой системы оплаты учительского труда, которая позволит существенным образом усилить гарантированную часть зарплаты педагога в любой точке нашей большой страны».

Новая система позволит установить размер ставки, что усилит гарантированную часть выплат и исправит текущую ситуацию с окладами. Она также привяжет уровень оплаты к квалификационному уровню и создаст одинаковые и понятные условия для всех в части стимулирующих и компенсационных выплат, — заявили в пресс-службе ведомства.

В Минпросвещения добавили, что новая система разрабатывается «с опорой на мнение самих педагогов, с которыми министерство находится в самом плотном контакте, и уже в этом году будет представлена на общественное обсуждение с последующим внедрением с учётом внесённых замечаний и корректировок».

В профсоюзе «Учитель» в свою очередь считают, что для искоренения проблемы низких зарплат работников общего образования в России нужно увеличивать бюджетные расходы на эту сферу, потому что, как подчёркивает Ольга Мирясова, «сейчас просто невозможно растянуть кафтан на всех, если он маленький и неизбежно порвётся».

Нужно, чтобы фиксированная зарплата учителя (наши требования — это два региональных МРОТ за ставку) была заложена в федеральном бюджете. А сейчас среднее образование относится к региональным бюджетам, и, собственно, если регион не находит у себя достаточного количества собственных средств, он обращается на федеральный уровень и просит денег. Чем меньше регион просит, тем он на более хорошем счету находится у федерального центра, — добавила Мирясова.

По её словам, российские учителя в большинстве своём организованно не протестуют против низких зарплат. Да и официальный Профсоюз работников народного образования и науки «ситуация не особенно беспокоит, поэтому повышать зарплаты никто не спешит, а образование тем временем деградирует».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный борьбой за трудовые и социальные права коллег педагог Александр Мамкин также считает, что для повышения заработной платы государство должно взять на себя обязательства по финансированию бюджетников из федеральной казны, а кроме этого установить единый базовый оклад с обязательной ежегодной индексацией. На данный момент его сумма должна быть не менее 37687 рублей (70% от средней зарплаты учителя по стране). Помимо этого, по мнению педагога, необходимо создание единой, утвержденной профильным министерством системы показателей для стимулирования и их «цены», а также установление единой тарифной сетки, которую отменили в 2008 году и перешли на Новую систему оплаты труда (НСОТ). Последняя предполагала, что 30% от зарплаты составит фонд стимулирующих, который будет распределяться на основании объективных и субъективных критериев, с постепенным переходом к объективным критериям. Предполагалось, что базовые должностные оклады будут определены федеральным правительством, но, как подчёркивает Мамкин, «это так и не было сделано за последующие 14 лет».

Быстро выяснилось, что НСОТ привела к тому, что значительная часть зарплаты учителей и врачей перестала быть гарантирована законом, определяясь необязательными локальными актами. Уровень реальных зарплат большинства бюджетников не дотягивает до средней. Чтобы изменить ситуацию, майскими указами 2012 года была поставлена цель — повышение уровня жизни отдельных социально значимых профессий. Александр Мамкин педагог педагог

По его мнению, на тот период в стране была «тревожная ситуация», при которой значительная часть педагогов и медиков получала «неконкурентноспособные зарплаты». После 2012 года финансирование зарплат бюджетников «неуклонно росло», но «столкновение повышения объёма финансирования с НСОТ привело к тому, что оклады стали составлять ничтожно малую часть зарплаты». Значительная часть фонда оплаты труда, как подчёркивает Александр Мамкин, сегодня «распределяется между лицами, приближенными к руководству образовательных учреждений». В итоге, уже в 2019 году, по данным РИА «Рейтинг», 30% педагогов зарабатывали менее 15 тысяч.