«Нет выбора»: от родителей требуют отправлять детей на патриотические уроки Выбор внеурочных занятий для школьников лежит на взрослых, но зачастую на них давят из-за «Разговоров о важном»

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С 1 сентября российских школьников ожидают два серьезных нововведения в учебе: еженедельная церемония понятия государственного флага и внеурочное занятие «Разговоры о важном», направленное, по плану авторов программы, на воспитание патриотизма у детей. В сентябре на одном из уроков предусмотрено обсуждение военной операции на Украине. Несмотря на то, что внеурочные занятия остаются по закону добровольными, родители стали сообщать, что в некоторых школах от них требуют выбрать среди дополнительных занятий именно «разговоры о важном» в обязательном порядке.

Как правило, «разговоры о важном» стоят в школьных расписаниях первым уроком в понедельник — сразу после церемонии поднятия флага. В этом можно убедиться, изучив опубликованные школами расписания на предстоящий учебный год. Администрации школ как правило называют эти уроки обязательными.

Мама первоклассника из одной из школ центра России рассказала NEWS.ru, что на общем собрании получила бланк заявления, в котором требовалось выбрать интересующие ее внеурочные занятия для ребенка. Все они были перечислены в одном списке, родителей попросили выбрать те, которые их интересуют. Однако и директор школы, и учительница будущего первоклассника говорили, что «Разговоры о важном» выбирать необходимо в любом случае.

У нас с вами выбора нет, поэтому ставьте подпись обязательно здесь тоже. По остальным выбирайте как хотите, — сказала учительница собеседнице NEWS.ru.

В школе не смогли предоставить родителям программу нового предмета и мама первоклассника выбрала другие внеурочные занятия, но позднее учительница попросила ее и других родителей, которые сделали так же, переписать заявления и всё же выбрать «разговоры о важном». Похожую ситуацию описывают и другие родители в соцсетях.

В Департаменте образования и науки города Москвы NEWS.ru заявили, что сама по себе «внеурочная деятельность является обязательной частью основной образовательной программы». Однако в ведомстве попросили сообщать о случаях давления на родителей при выборе занятий и пообещали «обязательно разобраться», если такая информация поступит.

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В то же время оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова рассказала NEWS.ru, что вся внеурочная деятельность всегда была добровольной, и в этом смысле ничего не изменилось. По ее словам, дополнительные занятия могут добавить в план учебно-воспитательной работы: в этом случае учитель обязан проводить уроки, но это не значит, что школьники должны их посещать.

Если на занятие пришло не 30 человек, а два — это не вина педагога. Нет никаких нормативных актов, которые бы говорили, что дети обязаны посещать «внеурочку». С «Разговорами о важном», конечно, на родителей будут морально давить, что дети обязаны это посещать, но юридически никакого обязательства нет, — объяснила она.

По словам эксперта, в школах всегда требовали, чтобы ученики посещали внеурочные занятия. Как правило, такое желание администраций учебных заведений объяснялось их опасениями, что слабые дети покажут низкие результаты на ОГЭ или других экзаменах. Кроме того, в отдельных школах «Разговоры о важном» оформлены как классные часы, рассказала Мирясова. По ее мнению, это делается, так как школы хотят сэкономить на оплате внеурочной деятельности учителей. Но и классные часы, как отметила эксперт, никогда не были обязательными к посещению, хотя дети, как правило, всё же приходили на них.

Родителям, которые сталкиваются с давлением при выборе предмета, она посоветовала требовать у администрации школы предоставить документы, на основании которых конкретное внеурочное занятие становится обязательным. Если руководство учреждения отказывается, следует направлять аналогичное заявление в письменном виде.

Конечно, есть установка, чтобы эти классные часы были везде и учителя старались обеспечить полную посещаемость, — заметила она.

Некоторые учителя, по словам Мирясовой, сами не очень хотят вести «Разговоры о важном» по разным причинам. Если он оформлен в школе как классный час, то «классный руководитель может классный час просто не проводить». Кроме того, по ее данным, в Москве педагогам разрешили отказаться от ведения этого предмета, пообещав найти замену.

Московский департамент образования и науки в ответе NEWS.ru сообщил, что по рекомендациям Минпросвещения при формировании плана внеурочной деятельности необходимо предусмотреть «вариативную часть плана», занятия по финансовой грамотности, профориентационные занятия и «Разговоры о важном». В ведомстве сослались на методические рекомендации Минпросвещения от 5 июля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В этом документе действительно говорится, что «рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной образовательной программы». Однако при делении плана на вариативную и предназначенную для всех ведомство использует другие формулировки: «Разговоры о важном» в понедельник первым уроком входят в часть, «рекомендуемую для всех обучающихся».

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и вовсе прямо указывает на необходимость вариативности.

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Организацией. <...> При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, — говорится во ФГОС последней редакции.

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», который вводится с 1 сентября, преподносится как урок о «ключевых аспектах жизни человека в современной России». План занятий опубликован на специальном сайте, однако сейчас можно изучить подробный сценарий каждого урока только в сентябре и октябре.

На первый учебный месяц запланированы занятия «День знаний», «Наша страна — Россия», «165 летие со дня рождения К. Э. Циолковского» и «День пожилых людей». В октябре занятия будут посвящены Дню учителя, Дню отца, Дню музыки, «традиционным семейным ценностям» и Дню народного единства.

Наибольший резонанс в СМИ вызвали темы занятия «Моя страна — Россия». В сценарии этого урока для третьих и четвертых классов детям предлагается объяснять пословицу «Родину любить — Родине служить»: авторы ждут, что учителя смогут объяснить младшеклассникам и смысл тезиса «За Родину-мать не страшно умирать».

Для 5-7 классов речь на уроке уже зайдет о продолжающейся военной операции. Детям расскажут о целях введения войск на территорию Украины («защитить население Донбасса, подвергавшееся издевательствам и притеснению со стороны киевского режима, разоружить Украину, не дать разместить на ее территории военные базы НАТО») и расскажут об участвующих в спецоперации военных как о героях и патриотах России.

Как заметила в разговоре с NEWS.ru оргсекретарь профсоюза «Учитель», «по поводу этих уроков у учителей мнения такие же полярные, как и по поводу всего, что происходит в нашем обществе».