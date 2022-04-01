«Изображая толпу»: учителя начали кампанию против внеурочной нагрузки

Межрегиональный профсоюз «Учитель» создал петицию с требованием сократить нагрузку на педагогических работников в части проведения дополнительных мероприятий. Речь идёт о фактически сверхурочной работе, которая не оплачивается, что вызывает недовольство в профессиональной среде. Как рассказали NEWS.ru сами педагоги, помимо основной деятельности их заставляют не только заниматься бумажной рутиной, но участвовать в различных курсах, публичных мероприятиях, обходить неблагополучные семьи и мониторить соцсети. Всё это не оплачивается, что, по мнению профсоюзных активистов, девальвирует учительский труд. Авторы письма надеются, что их услышат в Минпросвещения и изменят нормативную базу.

«Регулярно приходят запросы»

На днях профсоюз «Учитель» запустил в интернете петицию, в которой отмечается, что «школа стала площадкой, которую различные структуры используют для реализации своих интересов, весьма условно связанных с образовательным процессом».

Педагоги не могут планировать и реализовывать свои цели, когда со стороны администрации школы, региональных и муниципальных органов власти, институтов повышения квалификации и иных организаций регулярно приходят запросы на участие школы в том или ином проекте. Внешкольная деятельность необходима, как и участие в различных мероприятиях, но она должна быть организована в строгих рамках, которые позволят не нарушать ход основного образовательного процесса, — подчёркивается в обращении.

По состоянию на 1 апреля документ подписали 32,4 тысячи человек. Авторы документа уверены, что решение обозначенных проблем не требует дополнительных затрат ни от государства, ни от школ, а напротив, в системе образования освободятся денежные средства, которые можно будет направить на повышение уровня благосостояния учителей.

Петиция адресована Министерству просвещения РФ, от которого требуется на уровне приказа «определить органы власти и учреждения, которые вправе требовать от школы участия или организации того или иного мероприятия». Также активисты предлагают установить в нормативном акте «строгие временные рамки, предполагающие заблаговременное, до начала учебного года, информирование администрации школ о таких мероприятиях с целью включения таких мероприятий в учебные планы». Помимо этого, министерский документ, как считают в профсоюзе «Учитель», должен закрепить добровольный статус всех прочих видов активности в школе.

Как рассказал NEWS.ru активист профсоюза, учитель русского языка и права из Москвы Всеволод Луховицкий, дополнительные мероприятия, в которых заставляют принимать участие педагогов, практикуются во многих регионах. Как правило, они совсем не имеют отношения к образовательному процессу.

Илья Питалев/РИА Новости

Во-первых, это задания, которые спускают местные или региональные власти по участию детей и педагогов городских или районных мероприятиях. Причём речь идёт не о специфических детских конкурсах рисунков или театральных студиях, а, например, когда в тот или иной город приезжает губернатор. Чтобы его встретить, от каждой школы необходимо определённое количество детей и взрослых, изображающих толпу. Или требуют присутствие школьников и учителей на общегородских праздниках. Таких мероприятий бывает очень много, особенно этим отличаются маленькие города в небольших регионах, а не Москва и Петербург, потому что понятно — в мегаполисах родители прежде всего начнут возмущаться. Во-вторых, это те виды работ, которые должны выполнять не учителя, а, например, отделы внутренних дел, органы опеки и попечительства или жилищно-коммунальные службы. В ряде регионов педагогов привлекают к домовым обходам — по вечерам они должны ходить по домам и выяснять, в каких условиях живут дети. Понятно, что это очень опасно — там могут быть пьяные и самые разные люди, если речь идёт о неблагополучных семьях. Но такое, к счастью, практикуется всё реже, потому что учителя этому сопротивляются. Ещё одно направление — учителей заставляют мониторить соцсети школьников, что никак с их работой не связано. То есть учителя принуждают воспитывать ребёнка не только в школе, а на протяжении 24 часов в сутки, подменяя родителей, которые сами должны смотреть, что их дети пишут в интернете. Учитель не для этого заканчивал вуз и не к этому готовился. Всеволод Луховицкий учитель русского языка и права учитель русского языка и права

С ним согласна и учитель из Ижевска Анна Инютина. По её словам, коллег периодически обязывают участвовать в «обязательно-принудительных» курсах. Причём проводят их не только по линии отделов образования. Например, недавно ижевских педагогов «приглашали» на мероприятия Сбербанка.

Что касается Сбербанка — это была долгоиграющая история. Мои коллеги несколько месяцев без отрыва от производства изучали какие-то модули, выполняли работы, и всё это проходило в школе в рамках эксперимента. Как любой эксперимент, это должно было оплачиваться, но, конечно, никто не платил — просто людей загружали дополнительной работой. И это вообще норма. Подобные мероприятия занимают разное время у учителей, всё зависит от того, на что каждый конкретный человек согласен — готов отказываться или нет. Я поскольку отказываюсь, у меня это времени не занимает, если кто-то соглашается, то они тратят на это больше времени. Если не отказываться, то ты без конца будешь проходить какие-нибудь курсы, дополнительные конкурсы. И это постоянно. Анна Инютина учитель русского языка и литературы учитель русского языка и литературы

Также она добавила, что «воспитательный процесс теперь идет по разнарядке», а темы классных часов «всё время навязываются, при этом от классных руководителей по-прежнему требуют план воспитательной работы». При этом, отмечает Инютина, «ни один чиновник не посчитал, сколько времени нужно, чтобы выполнить то, что он же и приказывает выполнить».

С похожей практикой сталкиваются не только школьные учителя, но и работники среднего технического образования. Об этом NEWS.ru рассказал преподаватель сельскохозяйственного техникума города Суджа Курской области Александр Мамкин. По его словам, внеурочные мероприятия проводятся регулярно, очень часто они проходят прямо во время учебных мероприятий, иногда после уроков.

В принципе, внеурочных нагрузок не так уж много в последнее время, во всяком случае последнее время перестали гонять на митинги, а это уже плюс. Но, безусловно, часть из них мешает учебному процессу. По сути, внеурочная деятельность преподавателя составляет не менее 100% от того, что он выдаёт именно на учебных занятиях, от голосовой нагрузки. Мы должны не только проводить уроки и готовиться к ним, но и также вести всевозможные отчёты и, к сожалению, этого с годами становится только больше, несмотря на многочисленные заявления Министерства [просвещения] о том, что остаётся только несколько обязательных документов. Особенно это, кстати, касается классных руководителей, нагрузка на которых весьма и весьма велика. Существует проблема, когда ты получаешь письмо, датированное довольно давним периодом, согласно которому уже через полчаса обязан провести мероприятие. И у тебя есть крайне мало времени на подготовку. Любое мероприятие должно быть заранее запланировано, преподаватель должен собрать необходимые материалы. А когда мы делаем всё на ходу, то, естественно, это уже не педагогика, а импровизация. Но, как известно, лучшая импровизация та, которая была заранее подготовлена. Александр Мамкин педагог педагог

По его мнению, такая практика является следствием «лени, некомпетентности и желания потянуть время ответственных [структур]».Также Мамкин подчеркнул, что учитель однозначно обязан делать «только то, что прописано в его учебном плане».

Илья Наймушин/РИА Новости

«Запихнуть всё что угодно»

Как рассказал NEWS.ru советник по правовым вопросам Юридической группы «Совет» Владислав Журавлёв, Трудовой Кодекс устанавливает для педагогов сокращённое рабочее время в размере 36 часов в неделю. Ненормированный график для них не устанавливается, а вся дополнительная работа в связи с трудовыми обязанностями является сверхурочной. По его словам, внутри образовательной организации должен быть принят акт, устанавливающий доплаты к окладу в случае переработок. А главным критерием последних является их «перманентный, а не периодический характер».

Однако, как отмечает Всеволод Луховицкий, при вовлечении учителей в такие мероприятия происходит «хитрый обман». Дело в том, что определённая доля работы учителя относится к так называемой ненормированной части рабочего времени и этим пользуются организаторы всевозможных разнарядок.

Помимо того, за что учитель получает зарплату (классное руководство, уроки, кружки, ведение кабинета, проверка работ), у него есть ненормированное рабочее время, за которое он должен готовится к урокам, беседовать с родителями, воспитывать детей, общаться с коллегами. Поскольку это время ненормированное, оно никак отдельно не оплачивается и в него можно попытаться запихнуть всё что угодно. Всё можно назвать «воспитательной работой» и заставить человека бесплатно работать. Это одна из самых неприятных сторон работы учителя, — констатирует Луховицкий.

В профсоюзе «Учитель» проводили опросы педагогических работников в разных российских субъектах и выяснили, что больше всего представителей общего образования унижает ситуация, когда в любой момент их могут попросить делать то, что они не должны выполнять. При этом, как отмечает Всеволод Луховицкий, когда учителя пытаются отказываться от добровольно-принудительной нагрузки, руководство нередко упрекает их в том, что от такой позиции зависит будущее школы и то, на каком счету она будет у вышестоящего начальства.

Единственный правовой механизм принуждения к таким работам заключается в том, что в нормативных документах «недостаточно чётко прописано, что именно подразумевается под воспитательной работой», уверен Всеволод Луховицкий:

У работника любой другой сферы чётко написано, что работа осуществляется, условно, на заводе, в офисе или лаборатории. У учителя, к сожалению, до сих пор этого нет, и его могут заставить работать бесплатно практически в любое время. Один учитель может отбиться от такой нагрузки, если он настойчив, но это только значит, что на его коллег в нынешних условиях упадёт нагрузка побольше. Поэтому данную проблему нельзя решить только в одной конкретной школе, это проблема, которая должна быть решена на уровне всего государства.

Всеволод Луховицкий добавил, что пока на петицию профсоюза «Учитель» не было «никакой реакции» со стороны Минпросвещения, но разговор с министерством «обязательно состоится». По его мнению, ни министру просвещения, ни его подчинённым наверняка не нравится, когда помимо непосредственно педагогического начальства учителями «командуют все, кто только захочет».

NEWS.ru решил узнать позицию Минпросвещения РФ по данной теме, направив официальный запрос, однако представители министерства не смогли оперативно предоставить свой комментарий.