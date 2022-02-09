В Минпросвещения сообщили, что свыше 75% педагогов имеют оклад меньше МРОТ

Согласно данным Минпросвещения, более 75% российских педагогов имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Информацию об этом сообщили в среду, 9 февраля, на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Сведения были представлены за декабрь 2021 года, сообщил ТАСС.

76% учителей имеют ставку заработной платы (оклад) ниже МРОТ, — говорится в презентации Минпросвещения.

По итогам 2021 года МРОТ в России составлял 12,8 тысячи рублей. С 1 января МРОТ вырос до 13 890 рублей.

В презентации также было отмечено, что в регионах существуют различные подходы к формированию системы оплаты труда учителей. В связи с этим появляется непрозрачность начисления надбавок и принципов учёта различных допвыплат.

Ранее сообщалось, что зарплата российских чиновников в 2020 году выросла на 9,2% и была выше на 28%, чем средняя зарплата по стране. Данные об этом опубликованы Росстатом. Однако зарплатный фонд не увеличился в связи с сокращением госслужащих, при этом в Минтруде сообщили об оптимизации госорганов.

Также стало известно, что россияне считают, что минимальный размер заработной платы должен быть больше фактического в два-три раза, это следует из опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob.