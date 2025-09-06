Нежные банановые панкейки с карамелью! Вкуснятина на завтрак за 20 минут

Невероятно нежные, воздушные и ароматные панкейки станут идеальным началом дня! Этот рецепт с карамельной ноткой превратит обычные бананы в кулинарный шедевр.

Разомните вилкой 2 спелых банана до состояния пюре. Добавьте 2 яйца, 200 мл молока, 2 ст. л. сахара и щепотку соли. Тщательно взбейте венчиком. Всыпьте 200 г просеянной муки, смешанной с 1 ч. л. разрыхлителя, и аккуратно перемешайте до исчезновения комочков. Тесто должно получиться густым, как сметана. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Выпекайте панкейки порционно, выливая по половнику теста. Жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Для карамели растопите на сковороде 50 г сливочного масла с 3 ст. л. коричневого сахара, добавьте нарезанный банан и готовьте 2 минуты.

Полейте панкейки горячей карамелью и подавайте с шариком мороженого. Это объедение, от которого невозможно отказаться!

