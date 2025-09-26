Немецкая шарлотка из белого хлеба с яблоками! Необычный рецепт нежного пирога

Вот уж не думала, что классическая шарлотка может быть такой! Оказывается, самый аутентичный рецепт — вовсе не на песочном тесте, а на обычном белом хлебе. Немцы давно это поняли и создали свой вариант, невероятно нежный и экономный. Это гениально: вместо того чтобы замешивать тесто, ты просто берешь черствую булку и создаешь волшебство. Получается что-то среднее между пудингом и воздушным пирогом, тающее во рту. И поверь, это проще, чем кажется.

Тебе понадобится круглая буханка белого хлеба (примерно 400–500 граммов), лучше черствая. Нарежь ее ломтиками толщиной в сантиметр и аккуратно обрежь все корочки. Возьми 3–4 крепких яблока, очисти от кожуры и сердцевины, нарежь тонкими дольками. В сковороде растопи 50 граммов сливочного масла, добавь яблоки, 3 столовые ложки сахара, столовую ложку меда и чайную ложку корицы. Туши пару минут, чтобы яблоки немного пропитались, но не размякли.

Теперь займемся заливкой. Взбей 3 яйца с 100 мл молока, 50 мл сливок (или просто больше молока) и 2 столовыми ложками сахара. Можно добавить ложку рома или коньяка для аромата. Форму смажь маслом. Выкладывай слоями: слой хлеба, слой яблок, и так до верха, заканчивая хлебом. Аккуратно залей все яичной смесью, чтобы хлеб полностью пропитался. Дай постоять 10 минут. Выпекай в разогретой до 180 градусов духовке минут 35–40 до золотистой корочки. Подавай теплым со сливочным мороженым. Это невероятно!

