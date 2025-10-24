Некалорийная пицца для пятничных посиделок: шикарный вариант теста, который готовится 5 минут. Любите пиццу, но боитесь лишних калорий? Попробуйте наш ПП-вариант — вкусная, низкокалорийная и ароматная альтернатива привычной пицце. Она получается сытной, но при этом всего 122 ккал на 100 граммов, что делает ее идеальной для ужина, если хочется побаловать себя без чувства вины.

Для приготовления понадобится 140 г творога 1–2%, 1 яйцо, по 20 г кукурузной и рисовой муки, а также 1/3 ч. л. разрыхлителя. Тесто получится мягким и податливым, достаточно разложить его на противне и запечь при 180 °C 15–20 минут. Для соуса смешайте 30 г томатной пасты с 30 г мягкого творога, а свежие черри и 40 г тертого низкожирного сыра добавят сочности и аромата. Сверху посыпьте сушеной петрушкой и базиликом, верните в духовку на 5–7 минут — и готово. Такая пицца сочетает легкость, насыщенный вкус и красивую подачу, а аромат только усилит аппетит.

Ранее мы готовили улетный салат «Карамельная печень». Всего 4 ингредиента, попробуете один раз, и он станет любимым.