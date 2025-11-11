Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 12:30

К завтраку и на перекус! Хрустящие турецкие симиты — простой рецепт: всего 5 ингредиентов, а какая вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы хоть раз гуляли по улочкам Стамбула, то наверняка помните этот неповторимый аромат, витающий в воздухе, — запах свежеиспеченных симитов. Эти хрустящие кунжутные бублики, похожие на маленькие солнышки, продаются на каждом углу. Но знаете что? Их запросто можно испечь дома, и это окажется проще, чем вы думаете. Не нужно быть профессиональным пекарем, чтобы воссоздать этот кусочек Турции у себя на кухне. Аромат, который наполнит ваш дом, будет стоить всех усилий.

Для теста вам понадобится 500 граммов муки, 10 граммов сухих дрожжей, чайная ложка сахара, чайная ложка соли и 300 миллилитров теплой воды. Для обсыпки: 100 граммов кунжута и особая паста — смешайте две столовые ложки муки, столовую ложку томатной пасты и 100 миллилитров воды. Сначала смешайте муку, дрожжи, соль и сахар, постепенно вливая теплую воду. Замесите гладкое, эластичное тесто и оставьте его в теплом месте на час, пока оно не удвоится в объеме. Затем обомните тесто и разделите на 6–8 частей. Каждую часть раскатайте в длинную колбаску, сверните в кольцо и плотно защипите концы. Каждое кольцо сначала окуните в приготовленную пасту, а затем обильно обваляйте в кунжуте. Выложите симиты на противень и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут, до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Свиная рулька в фольге: секрет хрустящей корочки за 2 часа
Семья и жизнь
Свиная рулька в фольге: секрет хрустящей корочки за 2 часа
Банка сметаны и немного муки — пеку хрустящие вергуны: очень воздушная и пышная выпечка к чаю
Общество
Банка сметаны и немного муки — пеку хрустящие вергуны: очень воздушная и пышная выпечка к чаю
Только яблоки, овсянка и сметана — пеку норвежский яблочный пирог: не шарлотка, получается нежным и влажным
Общество
Только яблоки, овсянка и сметана — пеку норвежский яблочный пирог: не шарлотка, получается нежным и влажным
Кефирные лепешки на сковороде — рецепт проще некуда: вкуснятина с маслом и вареньем или под мясную начинку
Общество
Кефирные лепешки на сковороде — рецепт проще некуда: вкуснятина с маслом и вареньем или под мясную начинку
Новогоднее блюдо «Мясо в избушке»: обалденный рецепт, от которого в восторге все. Круче любых шашлыков и мяса по-французски
Общество
Новогоднее блюдо «Мясо в избушке»: обалденный рецепт, от которого в восторге все. Круче любых шашлыков и мяса по-французски
рецепты
выпечка
тесто
перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Mitsubishi зарегистрировала домены в России впервые с 2022 года
Покровск, Купянск, Запорожье: как идет наступление ВС РФ 11 ноября
В Госдуме призвали изменить порядок индексации пенсий
Донаты ВСУ обернулись уголовным делом о госизмене
Министр Вотрен ответила на вопрос о числе ядерных боеголовок у Франции
Любитель детского порно получил «условку» из-за ребенка
Двое туристов сорвались в ущелье
Стало известно дата и место прощания с актером Симоновым
Аксенов доложил Путину о состоянии экономики Крыма
Названо число пострадавших при обрушении части колонны комплекса «Снежком»
Мужчина убил знакомого и вложил ему в руку нож, чтобы скрыть следы
Попытка бойца ВСУ атаковать солдат РФ на велосипеде попала на видео
Попытка угона МиГ-31, налет на Крым, экстремист: ВСУ атакуют РФ 11 ноября
Искусствовед раскрыла, какие новогодние игрушки из СССР ценятся выше всего
Маму девочки-маугли заставили платить алименты на ребенка
В Госдуме вынесли решение по проекту обращения к ООН по Венесуэле
В Госдуме раскрыли, на что пойдет депутат Вороновский в ходе следствия
Главы польских спецслужб бойкотируют нового президента
Украинского командира заочно осудили за расстрел российских военнопленных
В России поставили точку в споре об отпуске по уходу с первого рабочего дня
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.