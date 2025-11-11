К завтраку и на перекус! Хрустящие турецкие симиты — простой рецепт: всего 5 ингредиентов, а какая вкуснота

Если вы хоть раз гуляли по улочкам Стамбула, то наверняка помните этот неповторимый аромат, витающий в воздухе, — запах свежеиспеченных симитов. Эти хрустящие кунжутные бублики, похожие на маленькие солнышки, продаются на каждом углу. Но знаете что? Их запросто можно испечь дома, и это окажется проще, чем вы думаете. Не нужно быть профессиональным пекарем, чтобы воссоздать этот кусочек Турции у себя на кухне. Аромат, который наполнит ваш дом, будет стоить всех усилий.

Для теста вам понадобится 500 граммов муки, 10 граммов сухих дрожжей, чайная ложка сахара, чайная ложка соли и 300 миллилитров теплой воды. Для обсыпки: 100 граммов кунжута и особая паста — смешайте две столовые ложки муки, столовую ложку томатной пасты и 100 миллилитров воды. Сначала смешайте муку, дрожжи, соль и сахар, постепенно вливая теплую воду. Замесите гладкое, эластичное тесто и оставьте его в теплом месте на час, пока оно не удвоится в объеме. Затем обомните тесто и разделите на 6–8 частей. Каждую часть раскатайте в длинную колбаску, сверните в кольцо и плотно защипите концы. Каждое кольцо сначала окуните в приготовленную пасту, а затем обильно обваляйте в кунжуте. Выложите симиты на противень и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут, до золотистого цвета.

