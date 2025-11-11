Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 10:30

Только яблоки, овсянка и сметана — пеку норвежский яблочный пирог: не шарлотка, получается нежным и влажным

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаете, это тот самый пирог, который спасает, когда гости уже на пороге, а в холодильнике — яблоки, пачка овсяных хлопьев и немного сметаны. Никакого волшебства, только простая магия домашней выпечки. Он получается удивительно нежным, слегка влажным внутри, с приятной овсяной ноткой, которая делает его по-настоящему душевным. Аромат корицы и яблок, наполняющий кухню, — это уже половина успеха. А главное — его невозможно испортить!

Вам понадобится: 1 стакан овсяных хлопьев, 2 средних яблока, 1 стакан сметаны, 2 яйца, 1/2 стакана сахара, 1 стакан муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка корицы. Яблоки натрите на крупной терке. Смешайте яйца с сахаром, добавьте сметану и овсяные хлопья, дайте постоять 10 минут. Всыпьте муку с разрыхлителем и корицей, перемешайте. В последнюю очередь добавьте тертые яблоки. Тесто выложите в смазанную форму и выпекайте при 180 °C около 40 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой. Дайте пирогу немного остыть в форме — так он будет еще сочнее.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

