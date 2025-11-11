Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 11:30

Банка сметаны и немного муки — пеку хрустящие вергуны: очень воздушная и пышная выпечка к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вергуны — это не просто выпечка, а вкус самого детства, тех выходных у бабушки в деревне, когда дом наполнялся волшебным ароматом жаренного в масле теста. Эти хрустящие, воздушные завитушки, щедро присыпанные сахарной пудрой, были настоящим праздником. Их особая форма — вывернутый ромбик — это не просто причуда, а старинная традиция, которая превращает простое песочное тесто в изящное лакомство. Готовить их на удивление просто, а восторг домашних станет лучшей наградой.

Для теста вам понадобится: 3 стакана муки, 200 граммов холодной сметаны, 100 граммов размягченного сливочного масла, 2 яичных желтка, столовая ложка сахара и щепотка соли. Для жарки нужно много растительного масла. Смешайте муку с солью, добавьте масло и порубите ножом в крошку. Влейте сметану, добавьте желтки с сахаром и быстро замесите гладкое тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Накройте его полотенцем и дайте отдохнуть 30 минут. Затем раскатайте пласт толщиной около 5 мм, нарежьте его ромбиками. В центре каждого сделайте небольшой надрез и аккуратно проденьте в него уголок, вывернув вергун. Разогрейте в казане или глубокой сковороде масло и обжаривайте вергуны партиями до золотистого цвета с обеих сторон. Готовые выложите на бумажные полотенца, дайте стечь маслу и обильно посыпьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

