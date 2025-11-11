Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 11:00

Натираю на терке и обжариваю до хруста! Картофельные тертюхи — вкуснее и проще драников

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные тертюхи — это та самая простая деревенская еда, от которой на душе сразу становится тепло и уютно. Это блюдо из нашего детства, из бабушкиной кухни, где все готовилось с душой и из самых обычных продуктов. Аромат жареных картофельных оладушков, доносящийся со сковороды, — это настоящая машина времени, которая может вернуть в те беззаботные дни. Они невероятно просты в приготовлении, но их душевный вкус и хрустящая корочка не оставят равнодушным никого. Это гораздо вкуснее и интереснее, чем обычная жареная картошка.

Возьмите 5-6 крупных картофелин, 1 небольшую луковицу, 2 столовые ложки муки, 1 яйцо, соль и молотый черный перец по вкусу. Картофель и лук очистите и натрите на средней терке. Обязательно хорошо отожмите лишний сок, иначе тертюхи не будут держать форму. В получившуюся массу добавьте яйцо, муку, соль и перец. Тщательно все перемешайте до однородности. Разогрейте на сковороде достаточное количество растительного масла. Столовой ложкой выкладывайте картофельную массу на горячую сковороду, формируя небольшие оладушки. Обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до красивого золотисто-коричневого цвета. Готовые тертюхи выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Подавайте их горячими со сметаной или своим любимым соусом.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

завтраки
рецепты
кулинария
картофель
Мария Левицкая
М. Левицкая
