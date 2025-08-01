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01 августа 2025 в 08:30

Минтай с вкусной заправкой — вкус из детства! Жареная рыбка с овощами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минтай с вкусной заправкой — вкус из детства! Жареная рыбка с овощами. Этот рецепт превращает даже простого минтая в праздничное блюдо. Нежная рыба в ароматном томатно-овощном маринаде — пальчики оближешь!

Ингредиенты

  • Филе минтая — 1 кг
  • Лук репчатый — 3 крупные головки
  • Морковь — 2 шт.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Масло растительное — для жарки
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Мука — для панировки
  • Соль, сахар, перец горошком, лавровый лист — по вкусу
  • Вода — 600 мл

Приготовление

  1. Рыбу нарежьте порционными кусками, посолите, сбрызните лимонным соком, обваляйте в муке и обжарьте до золотистой корочки. Лук нарежьте кольцами, морковь натрите на корейской терке. Обжарьте овощи до мягкости.
  2. Добавьте томатную пасту, влейте воду и тушите 15 минут на медленном огне. В конце добавьте специи, сахар, соль, дайте прокипеть 3 минуты. Охладите. В заправку добавьте лимонный сок, уложите рыбу и перемещайте.

Ранее мы готовили минтай в чесночном масле! Минимум усилий, но добавки попросят все.

минтай
овощи
маринады
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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