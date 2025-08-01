Минтай с вкусной заправкой — вкус из детства! Жареная рыбка с овощами

Минтай с вкусной заправкой — вкус из детства! Жареная рыбка с овощами

Минтай с вкусной заправкой — вкус из детства! Жареная рыбка с овощами. Этот рецепт превращает даже простого минтая в праздничное блюдо. Нежная рыба в ароматном томатно-овощном маринаде — пальчики оближешь!

Ингредиенты

Филе минтая — 1 кг

Лук репчатый — 3 крупные головки

Морковь — 2 шт.

Томатная паста — 2 ст. л.

Масло растительное — для жарки

Лимонный сок — 2 ст. л.

Мука — для панировки

Соль, сахар, перец горошком, лавровый лист — по вкусу

Вода — 600 мл

Приготовление

Рыбу нарежьте порционными кусками, посолите, сбрызните лимонным соком, обваляйте в муке и обжарьте до золотистой корочки. Лук нарежьте кольцами, морковь натрите на корейской терке. Обжарьте овощи до мягкости. Добавьте томатную пасту, влейте воду и тушите 15 минут на медленном огне. В конце добавьте специи, сахар, соль, дайте прокипеть 3 минуты. Охладите. В заправку добавьте лимонный сок, уложите рыбу и перемещайте.

Ранее мы готовили минтай в чесночном масле! Минимум усилий, но добавки попросят все.