Хрустящие рыбки из минтая! Тают во рту — простой и полезный ужин

Котлеты-рыбки из минтая — это не просто вкусно, но и весело! Такие котлетки в форме рыбок особенно понравятся детям и украсят любой семейный ужин. Они получаются нежными, сочными и очень ароматными. Готовятся проще простого, а результат впечатляет — золотистые хрустящие рыбки тают во рту и дарят море удовольствия. Идеально подходят к картофельному пюре, свежим овощам или просто с кусочком хлеба.

Вам понадобится: 500 г фарша минтая, 1 яйцо, 1 луковица, 2 ст. л. манки, 3 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Лук измельчите в блендере или натрите на терке. Смешайте фарш с луком, яйцом, манкой, посолите и поперчите. Дайте постоять 15 минут, чтобы манка набухла. Сформируйте из фарша овальные котлетки, сделайте хвостик и плавники ножом. Обваляйте каждую рыбку в муке. Разогрейте масло на сковороде, обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне. Подавайте со сметаной и зеленью.

