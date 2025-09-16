Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 18:45

Хрустящие рыбки из минтая! Тают во рту — простой и полезный ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Котлеты-рыбки из минтая — это не просто вкусно, но и весело! Такие котлетки в форме рыбок особенно понравятся детям и украсят любой семейный ужин. Они получаются нежными, сочными и очень ароматными. Готовятся проще простого, а результат впечатляет — золотистые хрустящие рыбки тают во рту и дарят море удовольствия. Идеально подходят к картофельному пюре, свежим овощам или просто с кусочком хлеба.

Вам понадобится: 500 г фарша минтая, 1 яйцо, 1 луковица, 2 ст. л. манки, 3 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Лук измельчите в блендере или натрите на терке. Смешайте фарш с луком, яйцом, манкой, посолите и поперчите. Дайте постоять 15 минут, чтобы манка набухла. Сформируйте из фарша овальные котлетки, сделайте хвостик и плавники ножом. Обваляйте каждую рыбку в муке. Разогрейте масло на сковороде, обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне. Подавайте со сметаной и зеленью.

котлеты
минтай
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
