НАТО использует инсинуации о залете БПЛА в Польшу в качестве повода для милитаризации восточного фланга, сообщила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, Запад ведет подготовку к конфликту высокой интенсивности с сопоставимым по мощи противником.
Предпринимаются провокационные информационные вбросы по типу инсинуаций о залете «российских БПЛА» в воздушное пространство Польши, которые впоследствии используются натовцами как повод для дальнейшей милитаризации восточного фланга НАТО, — поделилась Жданова.
Она также обратила внимание, что Европа перевооружается и усиливает милитаристские настроения из-за якобы ослабевающей поддержки со стороны США. Лозунгом таких мероприятий дипломат назвала необходимость укрепления национальных и общеевропейских армий.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис информировал, что Владимир Зеленский мог устроить провокацию с беспилотниками в небе над Польшей ради получения западных систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, в подготовке операции могли участвовать руководители украинских спецслужб — начальник военной разведки Кирилл Буданов, а также глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.