18 сентября 2025 в 10:29

Раскрыты интриги НАТО вокруг инцидента с БПЛА в небе над Польшей

Дипломат Жданова: НАТО видит инцидент с БПЛА в Польше как повод к милитаризации

Польша. Вырыки-Колония. Польские военнослужащие на месте происшествия Польша. Вырыки-Колония. Польские военнослужащие на месте происшествия Фото: EPA/ТАСС

НАТО использует инсинуации о залете БПЛА в Польшу в качестве повода для милитаризации восточного фланга, сообщила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, Запад ведет подготовку к конфликту высокой интенсивности с сопоставимым по мощи противником.

Предпринимаются провокационные информационные вбросы по типу инсинуаций о залете «российских БПЛА» в воздушное пространство Польши, которые впоследствии используются натовцами как повод для дальнейшей милитаризации восточного фланга НАТО, — поделилась Жданова.

Она также обратила внимание, что Европа перевооружается и усиливает милитаристские настроения из-за якобы ослабевающей поддержки со стороны США. Лозунгом таких мероприятий дипломат назвала необходимость укрепления национальных и общеевропейских армий.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис информировал, что Владимир Зеленский мог устроить провокацию с беспилотниками в небе над Польшей ради получения западных систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, в подготовке операции могли участвовать руководители украинских спецслужб — начальник военной разведки Кирилл Буданов, а также глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

