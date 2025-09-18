Историю второклассницы о пытках ершиком в школе пытаются выдать за фантазии В Приморье директор начала травить семью девочки, которой затолкали в рот ершик

Мать второклассницы, которой в школе затолкали в рот туалетный ершик, рассказала, что директор обвиняет семью в обрушении рейтинга учреждения, пишет Telegram-канал Amur Mash. По словам родителей, им приходят сообщения, что ничего не произошло — все это фантазии девочки.

Как отмечает мама пострадавшей, факт нападения подтвержден, так как с ними беседовал замдиректора и говорил о проведенной воспитательной работе с ученицами и удаленных видео. Она также добавила, что очевидцами стали подруги ребенка, которые все видели и позвали на помощь.

Как сообщила мама девочки, ершик в рот ей засунули ученицы девятого класса, затащив на перемене в туалет. При этом подростки сначала пытались задушить ее. Ребенку помогли подруги: они позвали взрослых, после чего издевательства прекратились. Мать пострадавшей обратилась в полицию и потребовала отчислить подростков.

