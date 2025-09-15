Минтай в луковом кляре — без рыбного запаха! Простой рецепт превратит рыбу в деликатес

Минтай в луковом кляре: простой рецепт превратит рыбу в деликатес. Очень вкусно, сочно и без рыбного запаха. Это секрет идеально сочного и ароматного блюда без лишних хлопот. Нежный кляр с луком создает хрустящую корочку и сохраняет всю сочность рыбы внутри.
Ингредиенты
- Филе минтая — 400 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Майонез — 2 ст. л.
- Мука — 2 столовые ложки
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
- Рыбное филе нарежьте порционными кусками, посолите и поперчите. Лук измельчите в блендере или на мелкой терке. Смешайте лук, яйцо, майонез, муку и специи до однородности.
- Обмакните каждый кусочек рыбы в кляр и оставьте на 10 минут. Обжаривайте на разогретом масле на среднем огне с двух сторон под крышкой до золотистой корочки.
Ранее мы готовили сливочный минтай под сырной шапочкой! Нежнейшая рыбка в соусе.