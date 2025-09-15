Минтай в луковом кляре — без рыбного запаха! Простой рецепт превратит рыбу в деликатес

Минтай в луковом кляре: простой рецепт превратит рыбу в деликатес. Очень вкусно, сочно и без рыбного запаха. Это секрет идеально сочного и ароматного блюда без лишних хлопот. Нежный кляр с луком создает хрустящую корочку и сохраняет всю сочность рыбы внутри.

Ингредиенты

Филе минтая — 400 г

Лук репчатый — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Майонез — 2 ст. л.

Мука — 2 столовые ложки

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Рыбное филе нарежьте порционными кусками, посолите и поперчите. Лук измельчите в блендере или на мелкой терке. Смешайте лук, яйцо, майонез, муку и специи до однородности. Обмакните каждый кусочек рыбы в кляр и оставьте на 10 минут. Обжаривайте на разогретом масле на среднем огне с двух сторон под крышкой до золотистой корочки.

