15 сентября 2025 в 10:00

Минтай в луковом кляре — без рыбного запаха! Простой рецепт превратит рыбу в деликатес

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минтай в луковом кляре: простой рецепт превратит рыбу в деликатес. Очень вкусно, сочно и без рыбного запаха. Это секрет идеально сочного и ароматного блюда без лишних хлопот. Нежный кляр с луком создает хрустящую корочку и сохраняет всю сочность рыбы внутри.

Ингредиенты

  • Филе минтая — 400 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Мука — 2 столовые ложки
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Рыбное филе нарежьте порционными кусками, посолите и поперчите. Лук измельчите в блендере или на мелкой терке. Смешайте лук, яйцо, майонез, муку и специи до однородности.
  2. Обмакните каждый кусочек рыбы в кляр и оставьте на 10 минут. Обжаривайте на разогретом масле на среднем огне с двух сторон под крышкой до золотистой корочки.

Ранее мы готовили сливочный минтай под сырной шапочкой! Нежнейшая рыбка в соусе.

минтай
рыба
кляр
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
