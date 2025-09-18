Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 10:39

Россиянам рассказали о возможном бонусе для аккуратных водителей

Страховщик Уфимцев: полис ОСАГО станет дешевле для аккуратных водителей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России может подешеветь полис ОСАГО для аккуратного владельца авто, сообщил «Парламентской газете» президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Таким образом он оценил законопроект по увеличению тарифов услуг оператора автоматизированной информационной системы страхования, принятый Госдумой в первом чтении.

По словам Уфимцева, новый закон даст возможность оперативно проверять полисы ОСАГО через АИС. Эта система разработана для улучшения работы страховых компаний и более быстрого получения выплат клиентами.

Для граждан это очень хорошо, потому что они действительно получают быстрые аргументированные ответы. Кроме того, система хранит информацию обо всех убытках, поэтому сейчас они во взаимодействии с нами готовят различные отчеты для противодействия страховому мошенничеству, — заявил он.

Ранее стало известно, что с 1 ноября 2025 года в России в полном объеме начнет работать проверка полиса ОСАГО по камерам. Как рассказал Уфимцев, сейчас без таких полисов ездят порядка 7–10% автовладельцев.

ОСАГО
автовладельцы
инициативы
законопроекты
