Миндаль, корица и теплый мед — собираю торт «Рождественское полено». Уютная и ароматная выпечка в праздники

Нет ничего уютнее в праздничные дни, чем аромат домашней выпечки с корицей и медом. Этот торт, стилизованный под волшебное рождественское полено, дарит самое теплое настроение. Он сочетает нежный миндальный бисквит с пряной ноткой корицы и бархатистый сливочный крем на основе меда, создавая настоящий десертный символ зимнего чуда и домашнего очага.

Для теста подготовьте: 4 яйца, 120 г сахара, 100 г муки, 50 г молотого миндаля, 1 ч. л. корицы, щепотку соли. Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с сахаром до светлой массы. Белки со щепоткой соли взбейте в устойчивую пену. Аккуратно смешайте желтки с просеянной мукой, молотым миндалем и корицей, затем бережно введите белки. Вылейте тесто на противень, застеленный бумагой, и разровняйте. Выпекайте 10–12 минут при 200 °C. Готовый горячий пласт сразу сверните в рулет вместе с бумагой и дайте полностью остыть. Для крема взбейте 100 г размягченного сливочного масла с 150 г сахарной пудры, добавьте 2 ст. л. жидкого меда и 150 г сливочного сыра. Аккуратно разверните остывший бисквит, смажьте его кремом и сверните обратно в рулет. Сверху обильно покройте торт оставшимся кремом, создав ножом фактуру коры, и украсьте цельными миндальными орехами и сахарной пудрой.

