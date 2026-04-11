Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 14:45

Медовые куличи — трачу на них не больше 1 часа: тесто очень душистое — аромат стоит на весь дом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Медовые куличи без дрожжей — это ароматная и быстрая альтернатива традиционной пасхальной выпечке, которая наполнит ваш дом уютом и медовым ароматом.

Вместо долгой расстойки тесто готовится на основе меда, яиц и сметаны, что делает куличи невероятно душистыми и мягкими. На весь процесс уйдет не больше часа.

Вам понадобится: 3 яйца, 150 г меда, 100 г сахара, 100 г сливочного масла, 200 г сметаны, 400 г муки, 1,5 ч. л. разрыхлителя, 0,5 ч. л. соды, щепотка соли, 100 г цукатов или изюма, ванилин.

Рецепт: яйца взбейте с сахаром до пышной пены. Добавьте растопленное сливочное масло, мед, сметану, ванилин и соль, хорошо перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем и содой, постепенно введите в жидкую смесь, замешивая густое, но мягкое тесто. Добавьте цукаты. Формы заполните тестом на 2/3. Выпекайте в разогретой до 170°C духовке 40 минут до золотистого цвета. Готовые куличи остудите и украсьте глазурью.

Ранее стало известно, как приготовить кулич на сгущенке — всего одна банка в тесто, и пасхи нежные, маслянистые.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
Пасха
куличи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран согласился начать переговоры с США в Исламабаде
США дали гарантии безопасности Ливану до переговоров с Израилем
Жесткое ДТП унесло жизни двух человек под Курском
Москвичам пообещали майскую погоду на следующей неделе
«Это красиво только со стороны»: Бузова рассказала об участии в ледовом шоу
Политолог Кошкович назвал слова Трампа о Венгрии сигналом для Зеленского
Стала известна причина смерти актера Наумова
Мединский рассказал о трудностях согласования обмена пленными с Украиной
Иранский МИД назвал важное для него требование на переговорах с США
Последние заложники ВСУ вернутся в Россию: что рассказала Москалькова
Хакеры украли данные разработчиков GTA 6 и начали их шантажировать
Путин поздравил труженицу тыла из Туркмении с 95-летием
Стало известно, сколько длилось ожидание Благодатного огня
ЕС пойдет на поклон к Ирану ради Ормузского пролива
Трамп заявил о начале переговоров США и Ирана в Пакистане
Экс-депутат Рады предрек печальное будущее украинской власти
Тренеру ФК «Балтика» провели важную операцию
Дмитриев раскрыл, почему Стармер не сдерживает потоки мигрантов в Британию
Нетаньяху показали неприличный жест в прямом эфире
Появились первые кадры с российскими военными, возвращенными с Украины
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.