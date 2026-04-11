Медовые куличи — трачу на них не больше 1 часа: тесто очень душистое — аромат стоит на весь дом

Медовые куличи без дрожжей — это ароматная и быстрая альтернатива традиционной пасхальной выпечке, которая наполнит ваш дом уютом и медовым ароматом.

Вместо долгой расстойки тесто готовится на основе меда, яиц и сметаны, что делает куличи невероятно душистыми и мягкими. На весь процесс уйдет не больше часа.

Вам понадобится: 3 яйца, 150 г меда, 100 г сахара, 100 г сливочного масла, 200 г сметаны, 400 г муки, 1,5 ч. л. разрыхлителя, 0,5 ч. л. соды, щепотка соли, 100 г цукатов или изюма, ванилин.

Рецепт: яйца взбейте с сахаром до пышной пены. Добавьте растопленное сливочное масло, мед, сметану, ванилин и соль, хорошо перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем и содой, постепенно введите в жидкую смесь, замешивая густое, но мягкое тесто. Добавьте цукаты. Формы заполните тестом на 2/3. Выпекайте в разогретой до 170°C духовке 40 минут до золотистого цвета. Готовые куличи остудите и украсьте глазурью.

