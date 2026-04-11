Трамп хотел выступить с публичным заявлением по Ирану

Администрация США рассматривала идею общенационального телеобращения Дональда Трампа о перемирии с Ираном, пишет Reuters. В материале указано, что Вашингтон отказался от этой идеи, опасаясь преувеличить значимость договоренностей и подозревая недостаточную ясность параметров сделки.

Сообщается, что президент настаивал на выступлении, однако советники смогли отговорить его от поступка. При этом Белый дом публично назвал сообщения о подготовке обращения фейком и утверждает, что такой сценарий не обсуждался с Трампом.

Ранее Трамп перед началом переговоров с Тегераном обозначил ключевое условие для достижения «хорошей сделки». Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер заявил, что главным требованием Вашингтона является отказ Ирана от разработки и получения ядерного оружия.

При этом глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Тегеран вступает в переговоры с Соединенными Штатами «с полным недоверием». Причиной такой позиции глава иранской дипломатии назвал неоднократные нарушения обязательств со стороны Вашингтона.