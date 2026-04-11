«С полным недоверием»: глава МИД Ирана о предстоящих переговорах с США

Тегеран вступает в переговоры с Соединенными Штатами «с полным недоверием», заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с немецким коллегой Йоханном Вадефулем. Причиной такой позиции глава иранской дипломатии назвал неоднократные нарушения обязательств со стороны Вашингтона, передает агентство Mehr.

В связи с неоднократными нарушениями обязательств и предательством США в отношении дипломатии Иран вступает в переговоры с полным недоверием и будет бороться всеми силами за защиту интересов и прав иранского народа, — сказал Аракчи.

В ходе беседы иранский министр также указал на необходимость срочных действий международного сообщества для прекращения атак. В ответ глава МИД Германии приветствовал установление режима прекращения огня и подчеркнул необходимость остановки ударов по Ливану.

Ранее уточнялось, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс оказался одной из ключевых фигур в организации встречи представителей США и Ирана в Исламабаде. При этом источник рассказал, что в Тегеране с недоверием относятся к спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, поскольку предыдущие переговоры под его руководством совпали с операцией «Эпическая ярость».