11 апреля 2026 в 18:14

Военэксперт ответил, откуда ВСУ ударили по Новой Каховке перед Пасхой

Военэксперт Дандыкин: ВСУ ударили по Новой Каховке из Херсона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вооруженные силы Украины нанесли удары по Новой Каховке с территории Херсона, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что нарушенное пасхальное перемирие является не первым срывом договора о временном прекращении огня со стороны Киева.

Удары по Новой Каховке могли наноситься с противоположного берега Днепра, а именно из Херсона. Главарь киевского режима Зеленский говорил о перемирии и заявлял о том, что всячески его поддерживает. Но это уже не первое перемирие, которое ВСУ нарушают. Эта банда использует любую возможность нанести удары по нашим территориям. Нашим президентом сказано было быть готовым к ответу на провокации. Поэтому очевидно, что наши войска не будут игнорировать произошедшее, — заявил он.

Ранее врио главы Новой Каховки Владимир Оганесов сообщил, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие, предложенное Москвой, и ударили дронами по городу. По словам Оганесова, ранен один мирный житель, а также было обнаружено три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами.

Александрина Гуловская
А. Гуловская
