В Москве госпитализировали итальянского актера

Telegram-канал «112» сообщил, что итальянского актера Клаудио де Мальо госпитализировали из ГИТИСа. С 7 по 12 апреля артист должен был проводить мастер-классы для первокурсников с актерского факультета.

Ранее заслуженную артистку России Елену Липец экстренно госпитализировали прямо из здания Театра комедии им. Н. П. Акимова из-за плохого самочувствия. Она должна была сыграть в постановке «Раневская. Одинокая насмешница». Как стало известно позже, вскоре после этого актрису выписали и отпустили домой.

Перед этим киноактриса Наталия Белохвостикова сообщила о смерти актера Алексея Наумова, получившего известность после ролей в сериале «Следствие ведут знатоки» и фильме «Бег». По ее словам, артист скончался на 66-м году жизни.

До этого стало известно, что заслуженный артист России Виктор Яковлев, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, ушел из жизни в возрасте 74 лет. Артист долгое время боролся с тяжелой болезнью.