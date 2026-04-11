Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 17:58

В Москве госпитализировали итальянского актера

«112»: итальянского актера де Мальо госпитализировали из ГИТИСа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал «112» сообщил, что итальянского актера Клаудио де Мальо госпитализировали из ГИТИСа. С 7 по 12 апреля артист должен был проводить мастер-классы для первокурсников с актерского факультета.

Ранее заслуженную артистку России Елену Липец экстренно госпитализировали прямо из здания Театра комедии им. Н. П. Акимова из-за плохого самочувствия. Она должна была сыграть в постановке «Раневская. Одинокая насмешница». Как стало известно позже, вскоре после этого актрису выписали и отпустили домой.

Перед этим киноактриса Наталия Белохвостикова сообщила о смерти актера Алексея Наумова, получившего известность после ролей в сериале «Следствие ведут знатоки» и фильме «Бег». По ее словам, артист скончался на 66-м году жизни.

До этого стало известно, что заслуженный артист России Виктор Яковлев, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, ушел из жизни в возрасте 74 лет. Артист долгое время боролся с тяжелой болезнью.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.