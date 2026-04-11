Раскрыта схема, по которой пенсионер из Москвы лишился 30 млн рублей Мошенники за семь встреч лишили пенсионера из Москвы 30 млн рублей

Аферисты обманули пенсионера из Москвы на 30 млн рублей, развернув мошенническую схему с СМС-сообщениями о замене счетчика, рассказали в Telegram-канале столичной прокуратуры. По данным ведомства, 65-летний мужчина отдал злоумышленникам все свои накопления за семь встреч.

<...> За семь встреч пострадавший передал более 30,7 млн рублей. Когда звонившие перестали выходить на связь, пенсионер понял, что его обманули, — говорится в сообщении надзорного органа.

В ведомстве напомнили, что нельзя сообщать по телефону коды из смс, данные банковских карт и персональные данные любым незнакомцам, кем бы они не представлялись. Также в прокуратуре предостерегли россиян от звонков на незнакомые номера телефонов из мобильных сообщений или писем на электронной почте.

