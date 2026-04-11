11 апреля 2026 в 18:09

Раскрыта схема, по которой пенсионер из Москвы лишился 30 млн рублей

Мошенники за семь встреч лишили пенсионера из Москвы 30 млн рублей

Аферисты обманули пенсионера из Москвы на 30 млн рублей, развернув мошенническую схему с СМС-сообщениями о замене счетчика, рассказали в Telegram-канале столичной прокуратуры. По данным ведомства, 65-летний мужчина отдал злоумышленникам все свои накопления за семь встреч.

Мошенники похитили у пенсионера 30 млн рублей, начав преступную схему с СМС о замене счетчика. <...> За семь встреч пострадавший передал более 30,7 млн рублей. Когда звонившие перестали выходить на связь, пенсионер понял, что его обманули, — говорится в сообщении надзорного органа.

В ведомстве напомнили, что нельзя сообщать по телефону коды из смс, данные банковских карт и персональные данные любым незнакомцам, кем бы они не представлялись. Также в прокуратуре предостерегли россиян от звонков на незнакомые номера телефонов из мобильных сообщений или писем на электронной почте.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать на доставке цветов самих флористов, прося их положить в букет конверт с деньгами. Аферисты уверяли жертв, что отправили им деньги на счет и присылали поддельные чеки.

