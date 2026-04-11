МЧС завершило аварийно-спасательные работы на месте взрыва во Владикавказе

Спасатели завершили свою работу на месте взрыва склада с пиротехникой во Владикавказе, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, все аварийно-спасательные мероприятия в центре города полностью завершены, передает РИА Новости.

Ранее в центре Владикавказа на улице Августовских Событий произошел мощный взрыв, в результате которого оказалось частично разрушено здание склада стройматериалов компании «ХДМ». Также были повреждены 25 частных домов. В общей сложности в них проживают 74 человека. В наибольшей степени пострадало пять домовладений, в которых прописаны 10 человек.

Позднее появилась информация, что 10 человек, которые пострадали при взрыве во Владикавказе, остаются в больницах Северной Осетии. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Второй пациент также находится под постоянным наблюдением медиков, его состояние оценивается как стабильное.