11 апреля 2026 в 18:35

МЧС завершило аварийно-спасательные работы на месте взрыва во Владикавказе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Спасатели завершили свою работу на месте взрыва склада с пиротехникой во Владикавказе, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, все аварийно-спасательные мероприятия в центре города полностью завершены, передает РИА Новости.

Аварийно-спасательные работы в центре Владикавказа завершены, — сказали в министерстве.

Ранее в центре Владикавказа на улице Августовских Событий произошел мощный взрыв, в результате которого оказалось частично разрушено здание склада стройматериалов компании «ХДМ». Также были повреждены 25 частных домов. В общей сложности в них проживают 74 человека. В наибольшей степени пострадало пять домовладений, в которых прописаны 10 человек.

Позднее появилась информация, что 10 человек, которые пострадали при взрыве во Владикавказе, остаются в больницах Северной Осетии. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Второй пациент также находится под постоянным наблюдением медиков, его состояние оценивается как стабильное.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
