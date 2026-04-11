Переговоры Ирана и США в Исламабаде рискуют затянуться Tasnim: переговоры США и Ирана в Исламабаде могут стать двухдневными

Иран не исключает, что переговоры с Соединенными Штатами в Исламабаде могут затянуться еще на один день, сообщает агентство Tasnim. Они стартовали в субботу, 11 апреля.

По данным агентства, иранская и американская делегации уже перешли к детальной проработке ряда вопросов. Изначально переговоры планировались как однодневные, однако сейчас допускается их продление еще на сутки.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф объявил, что мирные переговоры между Соединенными Штатами и Ираном состоятся в субботу в столице страны Исламабаде. Он добавил, что руководство обеих стран прибудет в Пакистан для участия во встрече. Ожидается, что диалог станет важным этапом в попытках нормализовать отношения между Тегераном и Вашингтоном.

Иран тем временем потребовал уважать его право на мирный атом. Дипломатический источник в Исламской Республике заявил, что это одно из условий завершения конфликта с США и Израилем. При этом переговоров между Тегераном и Вашингтоном с начала конфликта не было.