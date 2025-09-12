Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 11:00

Медовые крылышки с паприкой: даже кто не любит их, уплетает на ура!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Медовые крылышки с паприкой — беспроигрышный вариант для вкусного ужина! Нежное мясо в сладковато-пряном маринаде запекается до золотистой корочки. Это блюдо станет хитом на вашем столе и не оставит равнодушным ни одного гостя!

Ингредиенты

  • Куриные крылышки — 1 кг
  • Паприка молотая — 2 ст. л.
  • Соевый соус — 100 мл
  • Мед жидкий — 2 ст. л.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Масло растительное — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Куриные крылышки тщательно промыть и обсушить бумажным полотенцем. Натереть крылья смесью соли и паприки оставить на 15 минут. Для маринада смешать соевый соус, жидкий мед, измельченный чеснок и растительное масло. Залить крылышки маринадом и оставить минимум на 30 минут при комнатной температуре.
  2. Разогреть духовку до 180 °C. Выложить крылышки на противень, застеленный пергаментом. Запекать 30 минут, затем достать и обильно смазать оставшимся маринадом. Вернуть в духовку еще на 10–15 минут до образования румяной золотистой корочки. Подавать горячими с овощами или свежим салатом.

Ранее мы готовили простую закуску «Три рубля». Рулет из лаваша с селедкой, от которого обалдеют все.

Читайте также
Быстрые макароны в 1 сковороде: суперский соус из ветчины и сыра — рецепт-выручалка
Общество
Быстрые макароны в 1 сковороде: суперский соус из ветчины и сыра — рецепт-выручалка
Суп-пюре из тыквы с гренками: готовлю его так, и съедается без остатка! Вкусное блюдо осени
Общество
Суп-пюре из тыквы с гренками: готовлю его так, и съедается без остатка! Вкусное блюдо осени
Когда лень тратить время, пеку «Лимонный каприз»! Нежный десерт к чаю
Общество
Когда лень тратить время, пеку «Лимонный каприз»! Нежный десерт к чаю
Крылышки в панировке: обалденный маринад! Едим сразу или замораживаем как полуфабрикат
Общество
Крылышки в панировке: обалденный маринад! Едим сразу или замораживаем как полуфабрикат
Удон с курицей терияки как из доставки! Тот самый вкус, только дешевле и своими руками
Общество
Удон с курицей терияки как из доставки! Тот самый вкус, только дешевле и своими руками
крылышки
курица
мясо
соевый соус
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ситуация в Сумской области утром 12 сентября: котел ВСУ, жесткая мясорубка
Назван главный признак, по которому можно вычислить брачного афериста
Житель Улан-Удэ подстрелил школьницу из окна своей квартиры
Рекордная атака, сотни БПЛА, пожары: как ВСУ атакуют Россию 12 сентября
ВСУ мародерствуют в Красном Лимане перед отступлением
Простая выпечка из ржаной муки: беспроигрышный рецепт
Радиостанция «Судного дня» передала четыре новых послания
Под Самарой авария на дороге унесла жизни четырех человек
Соленые помидоры на зиму: традиции и секреты идеальной засолки
Киев внес известную российскую певицу в свой «расстрельный» список
В базу украинского «Миротворца» попал 14-летний сын офицера
Известный на Украине священник попытался отбиться от ТЦК при помощи топора
Mercedes сделал существенный шаг, чтобы вернуться в Россию
Стали известны подробности новых антироссийских санкций Великобритании
Синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве
США грозят визовыми ограничениями за посты об убитом Кирке
В Польше указали на связь между кредитом от ЕС и инцидентом с БПЛА
Раскрыто, сколько россиян доверяют Путину
Россиянин финансировал ВСУ и хотел уехать на Украину, но его задержали
HR-эксперт рассказала, как снизить риск осенних увольнений
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.