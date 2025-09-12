Медовые крылышки с паприкой: даже кто не любит их, уплетает на ура!

Медовые крылышки с паприкой: даже кто не любит их, уплетает на ура!

Медовые крылышки с паприкой — беспроигрышный вариант для вкусного ужина! Нежное мясо в сладковато-пряном маринаде запекается до золотистой корочки. Это блюдо станет хитом на вашем столе и не оставит равнодушным ни одного гостя!

Ингредиенты

Куриные крылышки — 1 кг

Паприка молотая — 2 ст. л.

Соевый соус — 100 мл

Мед жидкий — 2 ст. л.

Чеснок — 4 зубчика

Масло растительное — 1 ст. л.

Приготовление

Куриные крылышки тщательно промыть и обсушить бумажным полотенцем. Натереть крылья смесью соли и паприки оставить на 15 минут. Для маринада смешать соевый соус, жидкий мед, измельченный чеснок и растительное масло. Залить крылышки маринадом и оставить минимум на 30 минут при комнатной температуре. Разогреть духовку до 180 °C. Выложить крылышки на противень, застеленный пергаментом. Запекать 30 минут, затем достать и обильно смазать оставшимся маринадом. Вернуть в духовку еще на 10–15 минут до образования румяной золотистой корочки. Подавать горячими с овощами или свежим салатом.

