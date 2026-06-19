Маринованные баклажаны с чесноком и перцем вкуснее мяса: готовы через 15 минут, вкус — бомба

Беру баклажаны, обжариваю до румяности, заливаю пряным маринадом из перца, чеснока, зелени, уксуса и масла — через 15 минут закуска уже пропиталась и готова к подаче. Вкуснее запеченных и ароматнее любых овощных салатов. Получается обалденная вкуснятина: нежные, сочные кружочки баклажанов с островатой ноткой и свежей зеленью — идеально к мясу, картошке или просто на хлеб.

Для приготовления вам понадобится: 2 баклажана (500–600 г), 1/2 красного сладкого перца, острый перец по вкусу, 3–4 зубчика чеснока, 50 г зелени (укроп, петрушка, кинза, базилик), 1 ч. ложка соли, 1 ст. ложка сахара, 50 мл холодной кипяченой воды, 1,5 ст. ложки уксуса 9%, 3–4 ст. ложки растительного масла. Баклажаны нарежьте кружочками 5–7 мм, обжарьте на масле до мягкости, выложите на бумажное полотенце. Перец, чеснок и зелень измельчите блендером. Смешайте воду, соль, сахар, уксус, добавьте овощную массу. В контейнер слоями выкладывайте теплые баклажаны и маринад. Сверху полейте маслом, закройте крышкой, оставьте при комнатной температуре на 15 минут. Подавайте к столу.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту закуску из баклажанов. Даже те, кто не любит баклажаны, уплетали ее с хлебом. Кстати, вместо кинзы можно взять базилик — получится итальянский акцент. Находка, а не рецепт!

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