Луковая подливка, из-за которой котлеты уже не так важны

Луковая подливка, из-за которой котлеты уже не так важны

Эта нежная луковая подливка настолько вкусная, что рискует затмить само блюдо, к которому вы её подадите. Она отлично сочетается не только с котлетами, но и с пастой, мясом, рыбой или просто с хлебом. Лук в ней получается мягким и сливочным, без намёка на горечь и с ярким ароматом специй.

Попробуйте этот простой рецепт и вы удивитесь, как из доступных ингредиентов можно приготовить такую насыщенную по вкусу подливку.

Ингредиенты

Лук репчатый — 300 г

Сливочное масло — 50 г

Сметана — 100 г

Мука — 1 ст. л.

Паприка — 1 ч. л.

Мускатный орех — 0,5 ч. л.

Соль и перец — по вкусу

Как готовить:

Мелко нарежьте лук. На сковороде растопите сливочное масло, выложите лук и пассеруйте его на среднем огне 7–10 минут до мягкости и прозрачности, но не до румяности. Всыпьте муку, перемешайте. Добавьте соль, перец, паприку и мускатный орех, ещё раз хорошо перемешайте. Влейте стакан воды, доведите до кипения, помешивая, чтобы не образовались комки. Добавьте сметану, готовьте ещё 1–2 минуты, пока подливка не станет однородной и кремовой. Снимите с огня и подавайте к котлетам, пасте, рыбе или любому гарниру.

Эта ароматная подливка превратит любое блюдо в маленький праздник. Готовьте и наслаждайтесь!

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