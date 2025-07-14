Луковая подливка, из-за которой котлеты уже не так важны

Эта нежная луковая подливка настолько вкусная, что рискует затмить само блюдо, к которому вы её подадите. Она отлично сочетается не только с котлетами, но и с пастой, мясом, рыбой или просто с хлебом. Лук в ней получается мягким и сливочным, без намёка на горечь и с ярким ароматом специй.
Попробуйте этот простой рецепт и вы удивитесь, как из доступных ингредиентов можно приготовить такую насыщенную по вкусу подливку.
Ингредиенты
- Лук репчатый — 300 г
- Сливочное масло — 50 г
- Сметана — 100 г
- Мука — 1 ст. л.
- Паприка — 1 ч. л.
- Мускатный орех — 0,5 ч. л.
- Соль и перец — по вкусу
Как готовить:
- Мелко нарежьте лук. На сковороде растопите сливочное масло, выложите лук и пассеруйте его на среднем огне 7–10 минут до мягкости и прозрачности, но не до румяности.
- Всыпьте муку, перемешайте. Добавьте соль, перец, паприку и мускатный орех, ещё раз хорошо перемешайте.
- Влейте стакан воды, доведите до кипения, помешивая, чтобы не образовались комки.
- Добавьте сметану, готовьте ещё 1–2 минуты, пока подливка не станет однородной и кремовой.
- Снимите с огня и подавайте к котлетам, пасте, рыбе или любому гарниру.
Эта ароматная подливка превратит любое блюдо в маленький праздник. Готовьте и наслаждайтесь!
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