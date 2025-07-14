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14 июля 2025 в 11:02

Луковая подливка, из-за которой котлеты уже не так важны

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта нежная луковая подливка настолько вкусная, что рискует затмить само блюдо, к которому вы её подадите. Она отлично сочетается не только с котлетами, но и с пастой, мясом, рыбой или просто с хлебом. Лук в ней получается мягким и сливочным, без намёка на горечь и с ярким ароматом специй.

Попробуйте этот простой рецепт и вы удивитесь, как из доступных ингредиентов можно приготовить такую насыщенную по вкусу подливку.

Ингредиенты

  • Лук репчатый — 300 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Сметана — 100 г
  • Мука — 1 ст. л.
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Мускатный орех — 0,5 ч. л.
  • Соль и перец — по вкусу

Как готовить:

  1. Мелко нарежьте лук. На сковороде растопите сливочное масло, выложите лук и пассеруйте его на среднем огне 7–10 минут до мягкости и прозрачности, но не до румяности.
  2. Всыпьте муку, перемешайте. Добавьте соль, перец, паприку и мускатный орех, ещё раз хорошо перемешайте.
  3. Влейте стакан воды, доведите до кипения, помешивая, чтобы не образовались комки.
  4. Добавьте сметану, готовьте ещё 1–2 минуты, пока подливка не станет однородной и кремовой.
  5. Снимите с огня и подавайте к котлетам, пасте, рыбе или любому гарниру.

Эта ароматная подливка превратит любое блюдо в маленький праздник. Готовьте и наслаждайтесь!

Устали от привычных котлет? Попробуйте это нежное чудо из крабовых палочек — они станут настоящим открытием в вашем меню!

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кулинария
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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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