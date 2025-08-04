Диетолог назвал специю, которая заменит соль при болезнях сердца Диетолог Торрес: при болезнях сердца соль можно заменить на куркуму и перец

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует заменить соль на специи, заявил диетолог Серхио Торрес в интервью изданию Vanitatis. По его словам, употребление куркумы, перца, базилика и орегано поможет сохранить вкус блюд без вреда для здоровья.

Перец, куркума, базилик и орегано усиливают вкус пищи и гарантируют, что после отказа от соли не ухудшатся вкусовые ощущения, — поделился Торрес.

Специалист подчеркнул, что такие специи не только придают пище вкус и аромат, но и обладают насыщенным цветом, что делает еду более аппетитной. Врач также рекомендовал дополнять рацион овощами, фруктами, бобовыми и продуктами, содержащими омега-3 жирные кислоты.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, что средиземноморская диета с морепродуктами и орехами снижает смертность среди пожилых людей. По ее словам, умеренное потребление жирной рыбы дважды в неделю и регулярные перекусы орехами с фруктами значительно уменьшают риски. Специалист рекомендовала отказаться от сладких напитков и промышленной выпечки, заменив их домашними десертами из полезных продуктов.