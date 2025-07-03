Крабовые соблазны: котлетки, от которых муж будет в восторге

Устали от привычных котлет? Попробуйте это нежное чудо из крабовых палочек — они станут настоящим открытием в вашем меню!
Ароматные, с хрустящей корочкой и нежной серединкой — такие котлетки не оставят равнодушным даже самого привередливого едока. А готовятся они проще простого!
Вам понадобится
- 300 г крабовых палочек
- 150 г твердого сыра
- 1 яйцо
- 2 ст. л. сметаны
- 4 ст. л. муки
- 2 зубчика чеснока
Натираем крабовые палочки и сыр, добавляем сметану, чеснок и яйцо. Постепенно вводим муку до получения пластичной массы.
Формируем котлетки, панируем в муке, яйце и сухарях. Обжариваем на среднем огне до золотистой корочки. Подаем с любимым соусом — и готово! Эти котлетки хороши и горячими, и холодными.
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