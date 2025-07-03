Крабовые соблазны: котлетки, от которых муж будет в восторге

Крабовые соблазны: котлетки, от которых муж будет в восторге

Устали от привычных котлет? Попробуйте это нежное чудо из крабовых палочек — они станут настоящим открытием в вашем меню!

Ароматные, с хрустящей корочкой и нежной серединкой — такие котлетки не оставят равнодушным даже самого привередливого едока. А готовятся они проще простого!

Вам понадобится

300 г крабовых палочек

150 г твердого сыра

1 яйцо

2 ст. л. сметаны

4 ст. л. муки

2 зубчика чеснока

Натираем крабовые палочки и сыр, добавляем сметану, чеснок и яйцо. Постепенно вводим муку до получения пластичной массы.

Формируем котлетки, панируем в муке, яйце и сухарях. Обжариваем на среднем огне до золотистой корочки. Подаем с любимым соусом — и готово! Эти котлетки хороши и горячими, и холодными.

Устали от пресной жареной картошки? Всего два ингредиента превратят банальный гарнир в кулинарный шедевр! Свинина и чеснок сделают блюдо по-настоящему насыщенным и ароматным.