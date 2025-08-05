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05 августа 2025 в 16:11

Раскрыты детали гибели известного комментатора

Машинист резко затормозил в попытках спасти телекомментатора Гришина

Александр Гришин Александр Гришин Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Машинист поезда, который сбил спортивного комментатора Александра Гришина, пытался затормозить перед трагедией, сообщает MK.RU. Однако это действие не спасло тележурналиста, который погиб на станции Битца (МЦД-2).

Состав все же задел мужчину головным вагоном и протащил несколько метров. Спустя четыре минуты после столкновения пострадавший скончался на месте. Личность погибшего установили по документам.

Предварительная версия указывает, что Гришин переходил железнодорожные пути со стороны торгового центра, вероятно, направляясь к платформе в областном направлении. Предполагается, что из-за сильного дождя и особенностей освещения в этом месте комментатор мог не заметить приближающийся поезд.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с NEWS.ru поделилась воспоминаниями о погибшем комментаторе Александре Гришине. Она охарактеризовала его как исключительного человека, обладавшего глубокими знаниями в фигурном катании. Тарасова подчеркнула, что Гришин относился к редкому типу специалистов, которые не просто профессионально выполняли свою работу, но и искренне любили свое дело.

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