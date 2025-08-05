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05 августа 2025 в 16:05

Заслуженный артист РФ поставил Макаревича на место после критики Пахмутовой

Певец Осин: Макаревичу стоило бы 10 раз подумать перед критикой Пахмутовой

Андрей Макаревич Андрей Макаревич Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Фронтмену группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стоило бы 10 раз подумать перед критикой в адрес композитора Александры Пахмутовой, заявил NEWS.ru заслуженный артист России певец Ян Осин. По его словам, Пахмутова превосходит Макаревича по узнаваемости.

Судить о композиторе всего лишь по одному периоду творчества глупо. Жизнь человека по меркам истории, конечно, коротка, но в целом такие люди, как Александра Николаевна, сделали в своем творчестве очень много. Я, не сомневаясь, могу сейчас назвать десяток ее великих песен. Песен Макаревича, например кроме «Поворота», и то я не помню, сам он ее написал или в соавторстве. Макаревичу следует 10 раз подумать, прежде чем сказать какую-то подобную глупость, — сказал Осин.

Он добавил, что Пахмутова писала песни, которые любил весь Советский Союз, а композиции «Поклонимся великим тем годам» и «Надежда» стали символом эпохи. По словам певца, для того, чтобы критиковать композитора, необходимо соответствовать ее таланту.

Как минимум есть даже диск такой «100 лучших песен Александры Пахмутовой». 100 лучших песен, понимаете? То есть это какое многообразие. Мы даже все, может быть, и не знаем. Какие-то песни, может быть, не выходили, какие-то она оставила в загашнике, как в творческом багаже, как это говорят артисты, — отметил Осин.

Ранее Макаревич назвал Пахмутову не очень хорошим композитором. Он заявил, что у нее были хорошие песни, однако новые сочинения показались ему ужасными.

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