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05 августа 2025 в 16:22

Появилось видео с места гибели комментатора Александра Гришина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео с места гибели известного спортивного комментатора Александра Гришина. Ролик опубликовало издание Regnum. На нем запечатлена железнодорожная платформа, где погиб журналист.

На кадрах видна платформа станции «Битца» МЦД-2. На ней лежит тело комментатора, рядом стоят сотрудники правоохранительных органов и представители железнодорожной службы.

Ранее стало известно, что машинист поезда, который сбил Гришина, пытался затормозить перед трагедией, но не успел. Состав все же задел мужчину головным вагоном и протащил несколько метров. Спустя четыре минуты после столкновения пострадавший скончался на месте. Личность погибшего установили по документам.

До этого заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с NEWS.ru поделилась воспоминаниями о погибшем комментаторе Александре Гришине, охарактеризовав его как исключительного человека, обладавшего глубокими знаниями в фигурном катании. Тарасова подчеркнула, что Гришин относился к редкому типу специалистов, которые не просто профессионально выполняли свою работу, но и искренне любили свое дело.

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