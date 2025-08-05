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05 августа 2025 в 16:04

Стало известно, на сколько может сесть экс-глава Минтранса Самары

Экс-глава Минтранса Самары Пивкин может получить восемь лет колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель государственного обвинения в зале суда самарского Октябрьского района запросил назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы бывшему главе регионального Министерства транспорта и автодорог Ивану Пивкину, передает ТАСС. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Прошу назначить наказание сроком восемь лет с отбыванием в колонии общего режима, — сказал гособвинитель.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы одобрил меру пресечения в виде ареста в отношении министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В настоящий момент защитой чиновника не было обжаловано это решение суда.

Кроме того, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что министр транспорта региона Александр Балышев был задержан силовиками. Главу ведомства заподозрили во взяточничестве. По его словам, подобные действия являются недопустимыми для чиновников.

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