Министра транспорта российского региона арестовали за взятку

Басманный суд Москвы санкционировал арест министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Защита министра еще не обжаловала меру пресечения.

После проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ) был задержан и арестован в Москве Константин Куранов, — сказал собеседник журналистам.

Ранее Мосгорсуд на три месяца (до 23 октября) продлил срок ареста экс-заместителю главы Минобороны России Тимуру Иванову в рамках уголовного дела о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей. По словам одного из адвокатов подсудимого Дениса Балуева, защита обжалует это решение суда.

До этого Мосгорсуд огласил вердикт по делу экс-замминистра обороны. Иванова приговорили к 13 годам лишения свободы, лишили госнаград и назначили штраф 100 млн рублей. Его признали виновным в растрате средств при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».