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05 августа 2025 в 16:22

Маршрутка с 14 пассажирами опрокинулась в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маршрутка с 14 пассажирами опрокинулась в Дагестане около населенного пункта Зубутли-Миатли, сообщает пресс-служба СУ СК по республике. Есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь. Прокуратура Дагестана и следственное управление СК по республике проводят проверку.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Газель» с 14 пассажирами не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства, — говорится в сообщении.

Ранее серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло на 228-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». Предварительная версия указывает, что автобус маршрута Луганск — Москва столкнулся с опорой пункта взимания платы. Причиной инцидента, вероятно, стал сильный туман, ограничивший видимость на дороге. По данным пресс-службы ГУ МВД по Тульской области, в результате аварии пострадали более 30 человек, включая четырех детей.

Следственный комитет инициировал процессуальную проверку по факту ДТП. На место аварии были направлены оперативно-следственные группы и криминалисты, которым предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

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