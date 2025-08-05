В Тюмени полиция проверит расчетливую «вдову» бойца СВО Полиция начала проверку после стрима тюменки о выплатах мужчинам за СВО

Полиция Тюменской области начала проверку после появления в Сети видео, на котором женщина рассуждает о выплатах, положенных женам участников СВО, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Запись с 27-летней жительницей Тюмени распространили Z-каналы. Героиня видео заявила, что ее слова вырваны из контекста.

У меня есть муж. Сами подумайте, если бы то, что я говорю, было правдой, нужно было бы сначала развестись, — поделилась женщина.

На видео тюменка говорит о планах выйти замуж, родить детей, отправить мужчину на фронт и получать выплаты, включая компенсацию в случае гибели — в том числе 5 млн рублей, ежемесячные компенсации до 300 тысяч, льготы и поездки к морю.

Как утверждают пользователи соцсетей, запись была сделана во время прямого эфира. Позже стрим был удален. При этом сама тюменка в комментарии «Осторожно, новости» рассказала, что видео — пародия на тех, кто ее обсуждает. И муж ее не участвовал в СВО.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник выступил с предложением ужесточить законодательство против «черных вдов». Он отметил, что такие случаи участились, и недобросовестные женщины пользуются трудным положением раненых бойцов или близких погибших. Колесник также рекомендовал ограничить инструкции по незаконному получению выплат в интернете.