20 ноября 2025 в 10:57

Липкий налет на кухне: секрет безупречной чистоты без лишних трат

Липкая пленка из жира и пыли на кухне знакома каждой хозяйке, и обычной тряпкой с ней не справиться. К счастью, вернуть поверхностям сияние можно с помощью простых средств, которые уже есть у вас под рукой. Они справятся даже с застарелыми загрязнениями в самых труднодоступных уголках.

Для начала попробуйте столовый уксус, разведенный пополам с водой. Нужно просто распылить его на налет, подождать несколько минут и снять размягченную грязь влажной губкой. Отлично работает и паста из пищевой соды с водой — ее наносят на проблемное место, оставляют на десять минут, а затем просто смывают.

Для глянцевых поверхностей есть хитрый рецепт: смешайте соду с растительным маслом, нанесите на 20 минут, и вы увидите, как жир растворится без следа. А свежий сок лимона или раствор лимонной кислоты легко справятся с самыми стойкими пятнами, вернув вашей кухне не только чистоту, но и приятный свежий аромат.

Ранее сообщалось, что засор раковины — частая бытовая неприятность, вызванная скоплением жира и остатков пищи в трубах. Прежде чем применять агрессивные средства, попробуйте безопасные домашние методы.

Марина Макарова
М. Макарова
