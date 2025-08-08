Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Летняя лазанья без теста — такая вкуснота покорит даже итальянского шефа

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Легкий и вкусный вариант лазаньи без теста — отличная альтернатива привычному рецепту. Баклажаны заменяют листы, а мясная начинка с овощами делает блюдо сытным и ароматным. Отлично подойдет для обеда или ужина в теплое время года.

Нарежьте 2 баклажана вдоль тонкими пластинами, слегка посолите и обжарьте с двух сторон на растительном масле. Для начинки обжарьте 1 нарезанную луковицу, натертую морковь и 1 болгарский перец. Добавьте 500 г фарша, жарьте до готовности, затем положите 2 ст. л. томатной пасты, немного воды, соль и перец, тушите 5–7 минут. В форму слоями выложите баклажаны, мясную начинку и тертый сыр. Повторите слои, сверху посыпьте сыром. Запекайте при 180 градусах 20–25 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
рецепты
лазанья
баклажаны
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
