04 ноября 2025 в 11:30

Ленивый завтрак. Китайские луковые блинчики-улитки: всего 4 ингредиента, а вместо молока кипяток

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы думаете, что видели все виды блинчиков, приготовьтесь удивляться! Китайские луковые блинчики-улитки — это не просто еда, а настоящее кулинарное искусство. Их секрет в необычной технике сворачивания: тонкое тесто, смазанное ароматным кунжутным маслом с луком сибулет, превращается в многослойные спиральки, которые при жарке становятся хрустящими снаружи и нежными внутри.

Вам понадобится: 300 г муки, 200 мл кипятка, 1 пучок лука сибулет, 3 ст. л. кунжутного масла, соль. Муку залейте кипятком и быстро перемешайте. Когда тесто остынет, вымесите до гладкости и уберите в холодильник на 30 минут. Разделите на шесть частей. Каждую раскатайте в тонкий круг, смажьте кунжутным маслом, посыпьте мелко нарезанным луком. Сверните в плотный рулет, затем сверните рулет спиралью («улиткой»). Аккуратно расплющите скалкой и обжарьте на сухой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистых пузырьков. Подавайте горячими с соевым соусом.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

