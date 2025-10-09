Курячник — обалденный драник с начинкой! Вкуснее классических дранцов. Макаю в сметанный соус — объедение!

Знаете, что получается, когда любимые драники встречаются с сочной куриной начинкой? Настоящая кулинарная магия под названием курячник! Это блюдо стало для меня открытием — хрустящие картофельные лепешки снаружи и нежнейшая курица с луком внутри. Такой вариант сытнее классических драников, но готовится так же просто. Мои домашние теперь требуют куряник вместо обычных котлет, а для меня это идеальный способ накормить семью вкусно и без лишних хлопот.

Для теста натрите на мелкой терке 4 крупные картофелины, отожмите лишний сок. Добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и перец по вкусу. Для начинки возьмите 300 г куриного фарша, 1 луковицу, обжаренную до золотистости, соль и специи. На сковороду с разогретым маслом выкладывайте столовой ложкой картофельную массу, формируя лепешки. На каждую помещайте 1 ч. л. начинки, накрывайте такой же картофельной лепешкой и защипывайте края. Обжаривайте с двух сторон под крышкой на среднем огне 7–8 минут с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте со сметаной или соусом.

