Куриные котлеты с сырным сюрпризом — пальчики оближешь! Вкусно и просто

Куриные котлеты с сырным сюрпризом — пальчики оближешь! Ищете идеальный рецепт сочных куриных котлет? Попробуйте эти ароматные биточки с тягучей сырной сердцевиной — нежные, сочные и с сырной начинкой. Идеальны на обед или ужин. Готовятся просто и быстро, даже начинающие справятся!

Ингредиенты

Куриный фарш – 500 г

Лук репчатый – 1 шт

Чеснок – 2 зубчика

Батон – 1 ломтик

Яйцо – 1 шт

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Сухари панировочные или панко - 100 г

Для начинки

Сыр моцарелла – 100-150 г

Яйца вареные – 2 шт

Зелень свежая – 1 пучок

Масло сливочное – 2 ст. л.

Приготовление

Мелко нарежьте лук и чеснок, хлеб замочите в воде. Все ингредиенты для фарша тщательно перемешайте. Для начинки натрите сыр и яйца, добавьте измельчённую зелень и мягкое сливочное масло. Смоченными в воде руками сформируйте котлеты, поместив в центр каждой немного начинки. Обваляйте в сухарях и обжаривайте котлеты на хорошо разогретой сковороде по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Можно подавать!

Ранее мы готовили идеальные домашние котлеты! Секреты — минералка, отбивание и пропорции.