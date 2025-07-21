Куриные котлеты с сырным сюрпризом — пальчики оближешь! Вкусно и просто

Куриные котлеты с сырным сюрпризом — пальчики оближешь! Ищете идеальный рецепт сочных куриных котлет? Попробуйте эти ароматные биточки с тягучей сырной сердцевиной — нежные, сочные и с сырной начинкой. Идеальны на обед или ужин. Готовятся просто и быстро, даже начинающие справятся!
Ингредиенты
- Куриный фарш – 500 г
- Лук репчатый – 1 шт
- Чеснок – 2 зубчика
- Батон – 1 ломтик
- Яйцо – 1 шт
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Сухари панировочные или панко - 100 г
Для начинки
- Сыр моцарелла – 100-150 г
- Яйца вареные – 2 шт
- Зелень свежая – 1 пучок
- Масло сливочное – 2 ст. л.
Приготовление
- Мелко нарежьте лук и чеснок, хлеб замочите в воде. Все ингредиенты для фарша тщательно перемешайте. Для начинки натрите сыр и яйца, добавьте измельчённую зелень и мягкое сливочное масло. Смоченными в воде руками сформируйте котлеты, поместив в центр каждой немного начинки.
- Обваляйте в сухарях и обжаривайте котлеты на хорошо разогретой сковороде по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Можно подавать!
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