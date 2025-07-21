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21 июля 2025 в 08:30

Куриные котлеты с сырным сюрпризом — пальчики оближешь! Вкусно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные котлеты с сырным сюрпризом — пальчики оближешь! Ищете идеальный рецепт сочных куриных котлет? Попробуйте эти ароматные биточки с тягучей сырной сердцевиной — нежные, сочные и с сырной начинкой. Идеальны на обед или ужин. Готовятся просто и быстро, даже начинающие справятся!

Ингредиенты

  • Куриный фарш – 500 г
  • Лук репчатый – 1 шт
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Батон – 1 ломтик
  • Яйцо – 1 шт
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Сухари панировочные или панко - 100 г

Для начинки

  • Сыр моцарелла – 100-150 г
  • Яйца вареные – 2 шт
  • Зелень свежая – 1 пучок
  • Масло сливочное – 2 ст. л.

Приготовление

  1. Мелко нарежьте лук и чеснок, хлеб замочите в воде. Все ингредиенты для фарша тщательно перемешайте. Для начинки натрите сыр и яйца, добавьте измельчённую зелень и мягкое сливочное масло. Смоченными в воде руками сформируйте котлеты, поместив в центр каждой немного начинки.
  2. Обваляйте в сухарях и обжаривайте котлеты на хорошо разогретой сковороде по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Можно подавать!

Ранее мы готовили идеальные домашние котлеты! Секреты — минералка, отбивание и пропорции.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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