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03 июля 2025 в 07:30

Идеальные домашние котлеты! Секреты — минералка, отбивание и пропорции

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Идеальные домашние котлеты! Секреты — добавление минералки, энергичное отбивание об стол и пропорции мяса, лука и хлеба. Тогда они сочные внутри и хрустящие снаружи. Этот проверенный рецепт гарантирует сочность и нежность мяса благодаря простым, но важным хитростям. Минеральная вода делает фарш воздушным, а правильное «отбивание» создает идеальную текстуру.

Ингредиенты

  • Смешанный фарш (говядина + свинина) — 1 кг
  • Лук репчатый — 200 г
  • Белый хлеб (без корок) — 200 г
  • Соль — 1 ч. л. (или по вкусу)
  • Черный молотый перец — 1/2 ч. л.
  • Кориандр молотый — 1 ч. л.
  • Паприка молотая — 1 ч. л.
  • Вода минеральная газированная — 100 мл

Приготовление

  1. Замочите хлеб в воде, отожмите. Лук измельчите в блендере. Смешайте все ингредиенты, энергично вымешивая 5–7 минут.
  2. Охлажденный фарш сформируйте мокрыми руками в котлеты. Запекайте в аэрогриле при 180 °C 15–17 минут, перевернув. Или традиционным способом жарьте на сковородке.

Советы для лучшего результата

  1. Важны пропорции мяса, лука и хлеба как в рецепте. Фарш должен быть холодным — так он лучше сохраняет структуру.
  2. Тщательно «отбейте» массу — пока не появятся белые волокна.
  3. Дайте фаршу отдохнуть — хотя бы 1 час в холодильнике, идеально — ночь.

Ранее мы делились рецептом, с которым семья забудет о котлетах! Куриные митболы в сливочно-грибном соусе.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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