Идеальные домашние котлеты! Секреты — минералка, отбивание и пропорции

Идеальные домашние котлеты! Секреты — добавление минералки, энергичное отбивание об стол и пропорции мяса, лука и хлеба. Тогда они сочные внутри и хрустящие снаружи. Этот проверенный рецепт гарантирует сочность и нежность мяса благодаря простым, но важным хитростям. Минеральная вода делает фарш воздушным, а правильное «отбивание» создает идеальную текстуру.

Ингредиенты

Смешанный фарш (говядина + свинина) — 1 кг

Лук репчатый — 200 г

Белый хлеб (без корок) — 200 г

Соль — 1 ч. л. (или по вкусу)

Черный молотый перец — 1/2 ч. л.

Кориандр молотый — 1 ч. л.

Паприка молотая — 1 ч. л.

Вода минеральная газированная — 100 мл

Приготовление

Замочите хлеб в воде, отожмите. Лук измельчите в блендере. Смешайте все ингредиенты, энергично вымешивая 5–7 минут. Охлажденный фарш сформируйте мокрыми руками в котлеты. Запекайте в аэрогриле при 180 °C 15–17 минут, перевернув. Или традиционным способом жарьте на сковородке.

Советы для лучшего результата

Важны пропорции мяса, лука и хлеба как в рецепте. Фарш должен быть холодным — так он лучше сохраняет структуру. Тщательно «отбейте» массу — пока не появятся белые волокна. Дайте фаршу отдохнуть — хотя бы 1 час в холодильнике, идеально — ночь.

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