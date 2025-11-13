Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Курицу больше не жарю. Готовлю жаркое по-уральски: бросила все в кастрюлю — и отдыхай

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жаркое по-уральски — это не просто рецепт, а настоящая кулинарная сказка, где каждый ингредиент играет свою особую роль. Это блюдо с историей и характером, в котором нежное мясо, ароматные копчености и овощи в томатном соусе создают удивительную гармонию вкусов. Готовя его, словно переносишься в старинную уральскую деревню, где в каждой семье хранится свой секрет этого сытного и душевного блюда. Оно идеально для воскресного обеда, когда вся семья собирается за одним столом.

Вам понадобится: 500 г говяжьей лопатки, 200 г копченой грудинки, 4 картофелины, 2 луковицы, 2 моркови, 3 ст. л. томатной пасты, соль, перец, лавровый лист. Мясо нарежьте кубиками и обжарьте до румяной корочки. Добавьте нарезанную грудинку, лук и морковь, обжаривайте еще 5 минут. Переложите в горшок или утятницу, добавьте томатную пасту и немного воды. Тушите под крышкой 1,5 часа на медленном огне. Затем добавьте нарезанный картофель, соль, перец и лавровый лист. Готовьте еще 30 минут до мягкости картофеля. Подавайте с солеными огурцами и ржаным хлебом.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

