Курица по-домашнему: семейный ужин за 30 минут — с этим рецептом грудка будет мегасочной

Курица по-домашнему: семейный ужин за 30 минут — с этим рецептом грудка будет мегасочной

Курица по-домашнему — отличный вариант семейного ужина за 30 минут. Вдобавок с этим рецептом даже грудка будет мегасочной!

Вам понадобится: 2 куриные грудки, 2 яйца, 4 ст. л. муки, 2 луковицы, 3 помидора, 150 г сыра, соль, перец, растительное масло. Грудки нарежьте пластами, отбейте, посолите, поперчите. Обваляйте в муке, окуните во взбитые яйца и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. На противень выложите обжаренную курицу, затем кольца лука, кружочки помидоров. Посыпьте тертым сыром и запекайте 15 минут при 200 °C.

Вкус этого блюда — идеальная гармония текстур: золотистая корочка из яичной панировки скрывает сочное куриное мясо, овощи становятся нежными и сладковатыми, а расплавленный сыр объединяет все компоненты в единую композицию. Подавайте с картофельным пюре или гречневой кашей — это блюдо гарантированно станет любимым в вашей семье.

Ранее стало известно, как приготовить «курицу в полушубке»: сытный ужин из минимума продуктов.