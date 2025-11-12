Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 20:29

Курица по-домашнему: семейный ужин за 30 минут — с этим рецептом грудка будет мегасочной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курица по-домашнему — отличный вариант семейного ужина за 30 минут. Вдобавок с этим рецептом даже грудка будет мегасочной!

Вам понадобится: 2 куриные грудки, 2 яйца, 4 ст. л. муки, 2 луковицы, 3 помидора, 150 г сыра, соль, перец, растительное масло. Грудки нарежьте пластами, отбейте, посолите, поперчите. Обваляйте в муке, окуните во взбитые яйца и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. На противень выложите обжаренную курицу, затем кольца лука, кружочки помидоров. Посыпьте тертым сыром и запекайте 15 минут при 200 °C.

Вкус этого блюда — идеальная гармония текстур: золотистая корочка из яичной панировки скрывает сочное куриное мясо, овощи становятся нежными и сладковатыми, а расплавленный сыр объединяет все компоненты в единую композицию. Подавайте с картофельным пюре или гречневой кашей — это блюдо гарантированно станет любимым в вашей семье.

Ранее стало известно, как приготовить «курицу в полушубке»: сытный ужин из минимума продуктов.

Проверено редакцией
Читайте также
Посадите в ноябре — весной в саду ковер малиновых шариков! Многолетник-находка с ярким душистым ароматом
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду ковер малиновых шариков! Многолетник-находка с ярким душистым ароматом
Беру кочан капусты, грибы и сыр — готовлю запеканку «Сытая семейка». Простой и вкусный ужин для всей семьи
Общество
Беру кочан капусты, грибы и сыр — готовлю запеканку «Сытая семейка». Простой и вкусный ужин для всей семьи
Вкуснее мяса по-французски: курица с картошкой под чесночной шапочкой — на ужин и застолье
Общество
Вкуснее мяса по-французски: курица с картошкой под чесночной шапочкой — на ужин и застолье
Куриное филе с майонезом: секрет идеального сочного блюда
Семья и жизнь
Куриное филе с майонезом: секрет идеального сочного блюда
Грудка под сырной шапочкой — быстрый рецепт: не надо что-то жарить, стоять у плиты и морочиться. Выложил, сверху шапочку и запек
Общество
Грудка под сырной шапочкой — быстрый рецепт: не надо что-то жарить, стоять у плиты и морочиться. Выложил, сверху шапочку и запек
курица
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
Курица по-домашнему: семейный ужин за 30 минут — с этим рецептом грудка будет мегасочной Курица по-домашнему — отличный вариант семейного ужина за 30 минут. Вдобавок, с этим рецептом даже грудка будет мегасочной!
2 куриные грудки
2 яйца
4 ст. л. муки
2 луковицы
3 помидора
150 г сыра
соль, перец
>
Грудки нарежьте пластами, отбейте, посолите, поперчите. Обваляйте в муке, окуните во взбитые яйца и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
На противень выложите обжаренную курицу, затем кольца лука, кружочки помидоров.
Посыпьте тертым сыром и запекайте 15 минут при 200°C.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине развернут первую «стену дронов»
Путин и Токаев заняли места в Царской ложе Большого театра
«Первый раз слышу»: Песков о попытках вернуть граждан ЮАР из зоны СВО
Заплаканная Максакова упала на колени перед гробом Симонова
Стали известны четыре любимых фильма папы римского
Землетрясение на Кипре повредило древний христианский монастырь
Начальник пресс-службы ГУ МВД Петербурга попался на взятках за сводки
Партнер Mariott выкинул постояльцев отелей на улицу
Бортпроводника уволили после жалобы на домогательства
В Армении раскрыли, как отказ от российского зерна скажется на экономике
Популярная певица дебютирует в кино, снявшись в фильме Тома Форда
Пациент свел счеты с жизнью в больнице
Военэксперт раскрыл, почему бойцов ВСУ косит газовая гангрена
Экс-президента Грузии Саакашвили вернули из клиники в тюрьму
Взрыв в Красногорске — пострадал ребенок, иск на миллиард: что дальше
«Лишь бы угодить Западу»: что значит для Армении отказ от российского зерна
Московские компании задолжали участникам СВО 4,8 млрд рублей
Обнародовано письмо Эпштейна с пометкой, что Трамп все знал
В модном доме Balmain сменился креативный директор
«Силовики работают»: в Ялте задержали заместителя мэра
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.