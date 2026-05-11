Курица в рукаве на подушке из капусты: готовим сразу мясо и гарнир — ужин «два в одном»

Курица в рукаве на подушке из капусты: готовим сразу мясо и гарнир — ужин «два в одном»

Это гениально простой способ приготовить полноценное горячее блюдо без горы посуды. Никаких сковородок — все запекается в одном рукаве.

Получается обалденная вкуснятина: сочная, ароматная курица и нежная, пропитанная мясным соком капуста, которая становится мягкой и сладковатой, совершенно не похожей на тушеную. Мясо буквально тает на языке, а капуста впитывает в себя все соки и специи, превращаясь в идеальный гарнир.

Лавровый лист и сливочное масло добавляют уютную домашнюю нотку. Это блюдо — настоящая палочка-выручалочка для занятых хозяек: закинул в рукав, отправил в духовку и через 40 минут ужин готов. Семья будет сыта и довольна, а на кухне — чистота.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг капусты, 600 г курицы (бедрышки, голени или грудка), 1 морковь, 1 луковица, 4 ст. ложки растительного масла, соль и перец по вкусу, 1/3 ч. ложки приправы для курицы, 2 зубчика чеснока, 2 лавровых листа, 20 г сливочного масла. Курицу вымойте, обсушите, посолите, поперчите, добавьте приправу, пропущенный через пресс чеснок и 2 ст. ложки масла. Перемешайте, отставьте.

Капусту тонко нашинкуйте. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Помните капусту руками, добавьте лук, морковь, 2 ст. ложки масла, соль, перец, перемешайте. Переложите капусту в рукав для запекания, сверху выложите курицу, добавьте лавровый лист и сливочное масло. Завяжите рукав, сделайте 2–3 прокола сверху. Выпекайте при 200 °C 40–45 минут. Разрежьте рукав и при желании подрумяньте курицу еще 5–10 минут. Подавайте с капустой.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.