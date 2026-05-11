Вместо жарки во фритюре — сочные куриные стрипсы из духовки. Всего 7 минут, и никакого масла

Дети обожают куриные наггетсы, но я не хочу их жарить во фритюре. Этот рецепт — компромисс. Куриные палочки почти как фастфуд, но без масла, без панировки, зато с натуральным соусом.

Что понадобится

Куриное филе — 500 г, яйца — 2 шт., соль — 1 ч. л., паприка (сладкая/копченая) — 1 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, масло растительное — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, зелень (укроп/петрушка) — по вкусу, сметана — 3 ст. л., горчица — 1 ч. л., соевый соус — 1 ст. л., лимонный сок — 1 ч. л.

Как готовлю

Куриное филе нарезаю полосками толщиной 2–3 см, слегка отбиваю через пленку. Яйца взбиваю с солью, паприкой и перцем.

Обмакиваю каждую полоску в яичную смесь, выкладываю на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом.

Отправляю в разогретую до 200°C духовку на 7 минут — за это время палочки схватываются, но остаются сочными. Затем достаю, смазываю сверху оставшимся маслом и запекаю еще 20–25 минут до румяной корочки.

Пока мясо готовится, делаю соус: смешиваю сметану, горчицу, соевый соус, лимонный сок, мелко рубленный чеснок и зелень. Подаю палочки горячими с соусом — идеально для ужина или перекуса.