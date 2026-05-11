День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 09:00

Вместо жарки во фритюре — сочные куриные стрипсы из духовки. Всего 7 минут, и никакого масла

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дети обожают куриные наггетсы, но я не хочу их жарить во фритюре. Этот рецепт — компромисс. Куриные палочки почти как фастфуд, но без масла, без панировки, зато с натуральным соусом.

Что понадобится

Куриное филе — 500 г, яйца — 2 шт., соль — 1 ч. л., паприка (сладкая/копченая) — 1 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, масло растительное — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, зелень (укроп/петрушка) — по вкусу, сметана — 3 ст. л., горчица — 1 ч. л., соевый соус — 1 ст. л., лимонный сок — 1 ч. л.

Как готовлю

Куриное филе нарезаю полосками толщиной 2–3 см, слегка отбиваю через пленку. Яйца взбиваю с солью, паприкой и перцем.

Обмакиваю каждую полоску в яичную смесь, выкладываю на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом.

Отправляю в разогретую до 200°C духовку на 7 минут — за это время палочки схватываются, но остаются сочными. Затем достаю, смазываю сверху оставшимся маслом и запекаю еще 20–25 минут до румяной корочки.

Пока мясо готовится, делаю соус: смешиваю сметану, горчицу, соевый соус, лимонный сок, мелко рубленный чеснок и зелень. Подаю палочки горячими с соусом — идеально для ужина или перекуса.

Проверено редакцией
Читайте также
Семь стран Европы запретили въезд россиянам без одного документа
Общество
Семь стран Европы запретили въезд россиянам без одного документа
Стало известно, при какой скорости автомобиля можно сэкономить на бензине
Общество
Стало известно, при какой скорости автомобиля можно сэкономить на бензине
Кладу все ингредиенты в рукав — через час на столе сочная курочка с картошкой, ужин из серии «Хозяйка отдыхает»
Общество
Кладу все ингредиенты в рукав — через час на столе сочная курочка с картошкой, ужин из серии «Хозяйка отдыхает»
Кладу грудку на бекон и сворачиваю рулетиком — через 20 минут к ужину подаю сочные шашлыки
Общество
Кладу грудку на бекон и сворачиваю рулетиком — через 20 минут к ужину подаю сочные шашлыки
Сажаю курицу на банку с пивом: получаются нежнейшее мясо и румяная корочка без лишних хлопот
Общество
Сажаю курицу на банку с пивом: получаются нежнейшее мясо и румяная корочка без лишних хлопот
Общество
рецепты
еда
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Важный матч «Краснодара»: «Динамо» отомстит за поражение в Кубке России?
«Это был ад на земле»: переболевший хантавирусом рассказал о пережитом
Масштабный пожар охватил леса вокруг Майами
Минздрав США подтвердил новый случай заражения хантавирусом
Новороссийские десантники поздравили ВСУ с Днем Победы
Российские солдаты помогли семье, за которой охотились ВСУ
Турецкие компании уперлись в «невидимый барьер» ценой в $1,7 трлн
Каллас рассказала, как ЕС готовится к возможным переговорам с Россией
Два десятка подростков попытались захватить парк
Россиянам раскрыли условия повышения пенсий работающим гражданам
Крупный европейский чиновник прибыл с необъявленным визитом в Киев
На Западе раскрыли возможное содержание 21-го пакета санкций против России
«Зеленскому выгодно»: Сальдо рассказал об изменениях в Донбассе
Названо условие для восстановления отношений России и Японии
Семь стран Европы запретили въезд россиянам без одного документа
Стало известно, при какой скорости автомобиля можно сэкономить на бензине
Филипенко признался, что использовал Бузову как «тренажер»
«Знаете об этом?»: Нетаньяху о названных в его честь улицах в Иране
«Ответ на давление»: в МИД РФ обратились к россиянам за рубежом
«Публично унижают какие-то финны»: Филиппо об угрозах Мерца России
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.