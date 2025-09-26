Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 12:00

Курица в ананасовой шубке: вкусное и некалорийное блюдо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курица в ананасовой шубке: вкусное и некалорийное блюдо! Ищете элегантное и легкое блюдо для ужина? Нежная куриная грудка под сочными ананасами и сырной корочкой станет настоящим открытием. Всего 95 ккал в 100 граммах — идеальное сочетание диетичности и изысканного вкуса.

Ингредиенты

  • Филе куриное — 500 г
  • Ананасы консервированные — 500 г (кольцами)
  • Сыр маложирный — 80 г
  • Соевый соус — по вкусу
  • Йогурт греческий — 50 г
  • Сок ананасовый — 100 мл
  • Чеснок сухой — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Паприка сладкая — 1/2 ч. л.

Приготовление

  1. Куриное филе разрежьте вдоль на пласты толщиной 1,5 см, слегка отбейте. Приправьте солью, перцем, паприкой и чесноком. Обжарьте на сухой антипригарной сковороде по 2 минуты с каждой стороны до легкой корочки.
  2. Влейте ананасовый сок и соевый соус, убавьте огонь. На каждое филе выложите кружки ананаса, смажьте йогуртом и посыпьте тертым сыром. Тушите под крышкой на медленном огне 12–15 минут. Подавайте с рисом или свежими овощами.

Ранее мы готовили курицу в винном соусе. Деликатес из простых продуктов — таких сочных грудок вы не ели.

курица
ананас
отбивные
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
