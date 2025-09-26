Курица в ананасовой шубке: вкусное и некалорийное блюдо! Ищете элегантное и легкое блюдо для ужина? Нежная куриная грудка под сочными ананасами и сырной корочкой станет настоящим открытием. Всего 95 ккал в 100 граммах — идеальное сочетание диетичности и изысканного вкуса.

Ингредиенты

Филе куриное — 500 г

Ананасы консервированные — 500 г (кольцами)

Сыр маложирный — 80 г

Соевый соус — по вкусу

Йогурт греческий — 50 г

Сок ананасовый — 100 мл

Чеснок сухой — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Паприка сладкая — 1/2 ч. л.

Приготовление

Куриное филе разрежьте вдоль на пласты толщиной 1,5 см, слегка отбейте. Приправьте солью, перцем, паприкой и чесноком. Обжарьте на сухой антипригарной сковороде по 2 минуты с каждой стороны до легкой корочки. Влейте ананасовый сок и соевый соус, убавьте огонь. На каждое филе выложите кружки ананаса, смажьте йогуртом и посыпьте тертым сыром. Тушите под крышкой на медленном огне 12–15 минут. Подавайте с рисом или свежими овощами.

