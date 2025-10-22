Котлеты вкуснее без мяса! Просто попробуйте этот рецепт с двумя овощами

Я готовлю эти котлеты, потому что они стали для меня идеальным летним блюдом — легким, полезным и невероятно простым в приготовлении. Когда соседи начинают раздавать кабачки со своего огорода, этот рецепт спасает от однообразия и позволяет создавать по-настоящему вкусные блюда из самых простых продуктов. Мои домашние, обычно скептически относящиеся к овощным блюдам, уплетают эти золотистые котлеты с таким аппетитом, что я уже и не помню, когда последний раз готовил мясные.

Готовлю так: два молодых кабачка натираю на крупной терке, хорошо отжимаю сок — это главный секрет, чтобы котлеты не расползлись. Три картофелины тру на мелкой терке, добавляю измельченные лук и чеснок. Ввожу яйцо, три столовые ложки муки, соль и перец. Формирую котлеты мокрыми руками, обваливаю в муке и обжариваю на среднем огне до румяной корочки с двух сторон. Потом накрываю крышкой и томлю 5–7 минут, чтобы серединка точно пропеклась. Подаю со сметаной и укропом — получается настолько вкусно, что даже убежденные мясоеды просят добавки.

