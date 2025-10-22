Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 14:47

Котлеты вкуснее без мяса! Просто попробуйте этот рецепт с двумя овощами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю эти котлеты, потому что они стали для меня идеальным летним блюдом — легким, полезным и невероятно простым в приготовлении. Когда соседи начинают раздавать кабачки со своего огорода, этот рецепт спасает от однообразия и позволяет создавать по-настоящему вкусные блюда из самых простых продуктов. Мои домашние, обычно скептически относящиеся к овощным блюдам, уплетают эти золотистые котлеты с таким аппетитом, что я уже и не помню, когда последний раз готовил мясные.

Готовлю так: два молодых кабачка натираю на крупной терке, хорошо отжимаю сок — это главный секрет, чтобы котлеты не расползлись. Три картофелины тру на мелкой терке, добавляю измельченные лук и чеснок. Ввожу яйцо, три столовые ложки муки, соль и перец. Формирую котлеты мокрыми руками, обваливаю в муке и обжариваю на среднем огне до румяной корочки с двух сторон. Потом накрываю крышкой и томлю 5–7 минут, чтобы серединка точно пропеклась. Подаю со сметаной и укропом — получается настолько вкусно, что даже убежденные мясоеды просят добавки.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

еда
котлеты
рецепты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уличный музыкант пошел под суд за поддержку коллеги из Петербурга
Три российских региона ждет аномальное потепление
Психиатр дал совет, как развить способность к восприятию информации
Российский военные скрыл траву спины ради отправки на СВО
Молодой футболист погиб после столкновения с коровой
Картофельное пюре теперь готовлю только так! Самый правильный рецепт
Российский бизнесмен добился отмены санкций
Салат со свеклой, который не стыдно подать гостям: секрет внутри
Никогда не запекала свеклу правильно, пока не попробовала этот метод
В ФББР ответили на слухи о смертельной опасности бодибилдинга для женщин
Глава МИД Польши сделал грозное заявление о нефтепроводе «Дружба»
«Кинжалы» накрыли ВПК, «Скала» ушла в плен: новости СВО к вечеру 22 октября
Работников жилагентства в Петербурге заподозрили в хищении 1,5 млрд рублей
Вучич назвал стрельбу у парламента Белграда терактом
Известный музыкант призвал устроить военный переворот на Украине
Осужденный экс-замглавы Минобороны захотел на СВО
В Минспорте рассказали, как будут бороться за допуск лыжников из РФ
В России могут дополнительно поддержать детей, оставшихся без родителей
Возвращение в кино, развод, рождение сына: куда пропала Анастасия Сиваева
В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.